https://sputniknews.com.tr/20231116/dolar-euro-kac-tl-1077446431.html
Dolar-euro kaç TL?
Dolar-euro kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T09:33+0300
2023-11-16T09:33+0300
2023-11-16T09:38+0300
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Serbest piyasada 28,6870 liradan alınan dolar, 28,6890 liradan satılıyor. 31,0890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,0910 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 811 lira, çeyrek altın 2 bin 931 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 691 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1964 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.665 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.91 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.91 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.432 dolar seviyesinde.
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Dolar-euro kaç TL?
09:33 16.11.2023 (güncellendi: 09:38 16.11.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,6870 liradan alınan dolar, 28,6890 liradan satılıyor. 31,0890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,0910 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 811 lira, çeyrek altın 2 bin 931 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 691 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1964 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.665 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.91 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.91 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 37.432 dolar seviyesinde.