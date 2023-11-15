https://sputniknews.com.tr/20231115/dolar-kademeli-yukselisine-devam-ediyor-1077408907.html

Dolar kademeli yükselişine devam ediyor

Dolar kademeli yükselişine devam ediyor

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6130 liradan, euro 31,1040 liradan güne başladı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T09:19+0300

2023-11-15T09:19+0300

2023-11-15T09:19+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

altın

bitcoin

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Serbest piyasada 28,6110 liradan alınan dolar, 28,6130 liradan satılıyor. 31,1020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,1040 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,6230 lira, euronun satış fiyatı ise 30,9810 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 933 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 701 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1967 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.671 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.92 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.92 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 35.555 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231114/dolar-ve-euroda-yukselis-suruyor-1077371850.html

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