https://sputniknews.com.tr/20231116/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-aciklama-ankaradaki-kyk-yurdunda-asansor-dustu-mu-1077477896.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Ankara'daki KYK yurdunda asansör düştü mü?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Ankara'daki KYK yurdunda asansör düştü mü?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk’taki KYK yurdunun asansörü düştü"... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T22:16+0300
2023-11-16T22:16+0300
2023-11-16T22:16+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
dezenformasyon
asansör
kaza
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansörün 3 kattan düştüğü iddia edildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilgili açıklama yaptı:Ne olmuştu?Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansörün 3 kattan düştüğü iddia edilmişti?Asansörün 3. kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıdığı öne sürülmüştü.Haberlerde, yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencilerin, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrenci-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-1-supheli-daha-tutuklandi-1077365287.html
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asansör düşme kazaları, yurtlarda kaç defa asansör düştü, ankara'da asansör düştü mü?
asansör düşme kazaları, yurtlarda kaç defa asansör düştü, ankara'da asansör düştü mü?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Ankara'daki KYK yurdunda asansör düştü mü?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk’taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansörün 3 kattan düştüğü iddia edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilgili açıklama yaptı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk’taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiası doğru değildir. Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1’e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansörün 3 kattan düştüğü iddia edilmişti?
Asansörün 3. kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıdığı öne sürülmüştü.
Haberlerde, yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencilerin, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındığı belirtilmişti.