https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrenci-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-1-supheli-daha-tutuklandi-1077365287.html

Öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T00:14+0300

2023-11-14T00:14+0300

2023-11-14T00:14+0300

türkiye

yurt

öğrenci

öğrenci yurdu

asansör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/rizedeki-kyk-yurdunda-asansor-zemine-cakildi-ogrencilerden-yonetime-protesto-1077108289.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, asansör