https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrenci-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-1-supheli-daha-tutuklandi-1077365287.html
Öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
Öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T00:14+0300
2023-11-14T00:14+0300
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türkiye
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öğrenci
öğrenci yurdu
asansör
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/rizedeki-kyk-yurdunda-asansor-zemine-cakildi-ogrencilerden-yonetime-protesto-1077108289.html
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yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, asansör
yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, asansör
Öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.