https://sputniknews.com.tr/20231116/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu--kapatildi-1077474326.html
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T18:21+0300
2023-11-16T18:21+0300
2023-11-16T18:25+0300
türkiye
bolu dağı tüneli
anadolu otoyolu
istanbul
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndesabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1070051876.html
türkiye
anadolu otoyolu
istanbul
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bolu dağı tüneli, anadolu otoyolu, istanbul
bolu dağı tüneli, anadolu otoyolu, istanbul
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
18:21 16.11.2023 (güncellendi: 18:25 16.11.2023)
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndesabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.
Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.
Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.