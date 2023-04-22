https://sputniknews.com.tr/20230422/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1070051876.html

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışması ve... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T14:55+0300

2023-04-22T14:55+0300

2023-04-22T14:55+0300

yaşam

bolu dağı

zincirleme

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070051953_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_a2e12ec46606b07e4ff9886d1622ad4b.jpg

Anadolu Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.AA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.

bolu dağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu dağı, zincirleme, kaza