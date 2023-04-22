https://sputniknews.com.tr/20230422/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1070051876.html
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışması ve... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T14:55+0300
2023-04-22T14:55+0300
2023-04-22T14:55+0300
yaşam
bolu dağı
zincirleme
kaza
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Anadolu Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.AA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.
bolu dağı
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bolu dağı, zincirleme, kaza
bolu dağı, zincirleme, kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel tekrar ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.