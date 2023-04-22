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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışması ve... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
bolu dağı
zincirleme
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Anadolu Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.AA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.
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bolu dağı, zincirleme, kaza
bolu dağı, zincirleme, kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

14:55 22.04.2023
© AABolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AA
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel tekrar ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.
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