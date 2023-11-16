https://sputniknews.com.tr/20231116/agos-genel-yayin-yonetmeni-ogun-samast-aslinda-uc-yil-once-tahliye-edilecekti-1077461132.html

Agos Genel Yayın Yönetmeni: Ogün Samast, aslında üç yıl önce tahliye edilecekti

Agos Genel Yayın Yönetmeni: Ogün Samast, aslında üç yıl önce tahliye edilecekti

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi ile ilgili, "Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti" dedi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T14:07+0300

2023-11-16T14:07+0300

2023-11-16T14:08+0300

türkiye

ogün samast

hrant dink

hrant dink cinayeti

agos gazetesi

iyi hal indirimi

tahliye

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Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi. Hrant Dink'in, katledilene kadar Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi tahliye haberinde, "Ogün Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için 'tasarlayarak adam öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 aylık bölümünü yatacaktı. Bu durumda Samast daha önce tahliye edilecekti. Ancak 2020 yılında cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza almıştı. Samast böylece bu ek cezanın tamamını yatmadan tahliye oldu" demişti.Zaman aşımına da girdiAgos, "Öte yandan Samast için Yargıtay'da bekleyen bir dosya daha bulunuyordu. Ogün Samast örgüt üyeliğinden hüküm giymemişti. Dink ailesi avukatları karara bu yönden itiraz etmişlerdi. Sonrasında Mahkeme, Samast'a örgüt üyeliği cezası da verdi. Ancak Yargıtay Samast'ın örgüt üyeliğini 220. madde kapsamında değerlendirdi ve bunu da zaman aşımına soktu. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek bir ceza almadı. Dink Ailesi avukatları ise hükmün 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasa'yı zorla değiştirme' maddelerine göre verilmesini talep etmişti" bilgisini de vermişti.Agos'un mevcut Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan da Samast'ın tahliyesiyle ilgili X hesabından paylaşım yaptı.Danzikyan, tahliye gerekçesiyle ilgili, "Ogün Samast'ın 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesi elbette ağır. Ama şunu söylemem lazım. Samast, Dink cinayetiyle ilgili iyi halden tahliye edilmedi. Gardiyana saldırdığı için ek ceza almıştı, onun iyi halinden tahliye edildi. Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/adalet-bakanligindan-ogun-samast-aciklamasi-1077445850.html

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ogün samast, hrant dink, hrant dink cinayeti, agos gazetesi, iyi hal indirimi, tahliye