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Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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adalet bakanlığı, ogün samast
adalet bakanlığı, ogün samast

Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

09:17 16.11.2023 (güncellendi: 09:46 16.11.2023)
© İHA / ENES ÖZKANSamast
Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© İHA / ENES ÖZKAN
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Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25 Temmuz 2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26 Temmuz 2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir. Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte failin yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir. Hükümlünün cezası infaz edilmekteyken cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24 Ocak 2007’den itibaren başlamıştır. Hükümlünün denetimli serbestlik hakkı 19 Şubat 2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır. Adı geçen hükümlü hakkında 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir. Bu kapsamda 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanun'un genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir."
Hrant Dink - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
TÜRKİYE
Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi
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