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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/yemendeki-husilerden-israile-tehdit-kizildenizdeki-gemileri-hedefimizdir-1077411452.html
Yemen'deki Husiler’den İsrail’e tehdit: Kızıldeniz'deki gemileri hedefimizdir
Yemen'deki Husiler’den İsrail’e tehdit: Kızıldeniz'deki gemileri hedefimizdir
Yemen'in kuzeyinde iktidarda bulunan Ensarullah grubunun (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara destek sağlamak için... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T10:59+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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gazze
gazze şeridi
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Yemen'in kuzeyinde iktidarda bulunan Ensarullah grubunun (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara destek sağlamak için Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırı tehdidinde bulundu.Husilere ait Al Masirah televizyon kanalına konuşan Husi, “Kızıldeniz'de, özellikle Bab el Mendeb Boğazı'nda ve Yemen sınırındaki sularda herhangi bir İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık. İsrail gemileri, Kızıldeniz'deki cihazları devre dışı bıraksa da bunu başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.Husi lider, İsrail gemilerinin saklanmaya daha fırsat bulamayacağının altını çizerken, “Hiç bir şekilde tereddüt etmeden onlara saldıracağız” dedi.Ayrıca Husilerin, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düşman hedeflerine saldırmaya devam edeceklerini vurgulayan Husi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Abdulmelik el-Husi, ayrıca Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunarak bunu ‘ulus halkının alması gereken en önemli pozisyonlardan biri’ olarak nitelendirdi.Ayrıca Husi, geçtiğimiz cumartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi’nin sonuçlarını, ‘Zirvenin yalnızca açıklama yapmakla sınırlı kalması ve Filistinlileri destekleyecek herhangi bir pratik eyleme yer verilmemesi’ nedeniyle eleştirdi.14 Ekim’de açıklamalarda bulunan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıları sürdüreceklerini duyurmuştu.Yemen’deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Arap ve İslam ülkelerine "Siyonist rejimin" işlediği katliamlara karşı “asgari” derecede sorumluluk üstlenme çağrısı yaparak, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231115/israilin-gazze-saldirilari-40-gununde-israil-askerleri-sifa-hastanesini-basti-1077407895.html
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Yemen'deki Husiler’den İsrail’e tehdit: Kızıldeniz'deki gemileri hedefimizdir

10:59 15.11.2023
© AP Photo / Mohammed al-QadhiYemen Gazze Şeridi Filistin Destek
Yemen Gazze Şeridi Filistin Destek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
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Yemen'in kuzeyinde iktidarda bulunan Ensarullah grubunun (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara destek sağlamak için Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırı tehdidinde bulundu.
Yemen'in kuzeyinde iktidarda bulunan Ensarullah grubunun (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara destek sağlamak için Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırı tehdidinde bulundu.
Husilere ait Al Masirah televizyon kanalına konuşan Husi, “Kızıldeniz'de, özellikle Bab el Mendeb Boğazı'nda ve Yemen sınırındaki sularda herhangi bir İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık. İsrail gemileri, Kızıldeniz'deki cihazları devre dışı bıraksa da bunu başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.
Husi lider, İsrail gemilerinin saklanmaya daha fırsat bulamayacağının altını çizerken, “Hiç bir şekilde tereddüt etmeden onlara saldıracağız” dedi.
Ayrıca Husilerin, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düşman hedeflerine saldırmaya devam edeceklerini vurgulayan Husi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Filistin'de ve Filistin dışında ulaşabildiğimiz tüm Siyonist hedeflere yönelik ek askeri operasyon planlamalarımız devam edecektir. Askeri düzeyde mevcut imkanlarla hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Roket Kuvvetlerindeki kardeşlerimiz işgal altındaki Filistin’in güneyinde operasyonlar yürütüyor.”
Abdulmelik el-Husi, ayrıca Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunarak bunu ‘ulus halkının alması gereken en önemli pozisyonlardan biri’ olarak nitelendirdi.
Ayrıca Husi, geçtiğimiz cumartesi günü Riyad'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi’nin sonuçlarını, ‘Zirvenin yalnızca açıklama yapmakla sınırlı kalması ve Filistinlileri destekleyecek herhangi bir pratik eyleme yer verilmemesi’ nedeniyle eleştirdi.
14 Ekim’de açıklamalarda bulunan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıları sürdüreceklerini duyurmuştu.
Yemen’deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Arap ve İslam ülkelerine "Siyonist rejimin" işlediği katliamlara karşı “asgari” derecede sorumluluk üstlenme çağrısı yaparak, şöyle devam etti:
"Bu dünya, kendi halklarına ve davalarına saygı göstermeyenlere saygı göstermeyecektir. Dini ve milli ilkelerinden ödün verenler dünyanın alay konusu olur."
Gazze Şeridi hastane İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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