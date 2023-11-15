https://sputniknews.com.tr/20231115/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-numan-kurtulmusa-ziyaret-1077426156.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Numan Kurtulmuş'a ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Numan Kurtulmuş'a ziyaret
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyarette bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T17:45+0300
2023-11-15T17:45+0300
2023-11-15T17:45+0300
türkiye
aleksey yerhov
numan kurtulmuş
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077426434_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ec84627ff49ee2e40c64b1622dbe9455.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Büyükelçi Yerhov'un TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.Görüşmede Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakan-yardimcisi-serime-ziyaret-1075176842.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077426434_129:0:1950:1366_1920x0_80_0_0_4ec098fcaf207c714e13747013d16c90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksey yerhov, numan kurtulmuş, ziyaret
aleksey yerhov, numan kurtulmuş, ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Numan Kurtulmuş'a ziyaret
Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyarette bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Büyükelçi Yerhov'un TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
Görüşmede Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.