https://sputniknews.com.tr/20231115/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-numan-kurtulmusa-ziyaret-1077426156.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Numan Kurtulmuş'a ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Numan Kurtulmuş'a ziyaret

Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyarette bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T17:45+0300

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türkiye

aleksey yerhov

numan kurtulmuş

ziyaret

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Büyükelçi Yerhov'un TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.Görüşmede Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakan-yardimcisi-serime-ziyaret-1075176842.html

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