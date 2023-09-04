https://sputniknews.com.tr/20230904/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakan-yardimcisi-serime-ziyaret-1075176842.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu açıkladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T19:28+0300
2023-09-04T19:28+0300
2023-09-04T19:28+0300
aleksey yerhov
türkiye
yasin ekrem serim
rusya
türkiye
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Yerhov'un ziyaretine ilişkin "Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u nezaket ziyareti vesilesiyle kabul etmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur" paylaşımında bulunuldu.
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aleksey yerhov, yasin ekrem serim, rusya, türkiye
aleksey yerhov, yasin ekrem serim, rusya, türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Yerhov'un ziyaretine ilişkin "Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u nezaket ziyareti vesilesiyle kabul etmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur" paylaşımında bulunuldu.