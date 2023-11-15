https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-suriyeli-militanlar-idlibdeki-istikrari-bozmak-icin-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1077434272.html

Rusya: Suriyeli militanlar İdlib’deki istikrarı bozmak için provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya: Suriyeli militanlar İdlib’deki istikrarı bozmak için provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriyeli militanların İdlib’in güneyinde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik provokasyon hazırlığı... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T23:31+0300

2023-11-15T23:31+0300

2023-11-15T23:31+0300

dünya

rusya

ortadoğu

suriye

idlib

provokasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/06/1044901124_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a1aa5845a0a1f6b349016def9e499692.jpg

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü brifingde, “Merkezimize ulaşan bilgiye göre, yasadışı silahlı oluşumlar, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik silahlı provokasyon hazırlığını yapıyor. İdlib bölgesinde militanlar el yapını çok sayıda silah, ayrıca füze ve top mermisi hazırladı” ifadesini kullandı.Rusya’nın Suriye’deki ordu birliği komutanlığı ve Suriye ordu yönetiminin, militanların sivil altyapı ve askeri mevzilere yönelik saldırılarını engellemek için önleyici tedbirler alacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-ordusu-idlibde-militanlarin-yer-alti-siginaklarina-hava-saldirisi-duzenledi-1077016983.html

rusya

suriye

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ortadoğu, suriye, idlib, provokasyon