https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-suriyeli-militanlar-idlibdeki-istikrari-bozmak-icin-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1077434272.html
Rusya: Suriyeli militanlar İdlib’deki istikrarı bozmak için provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya: Suriyeli militanlar İdlib’deki istikrarı bozmak için provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriyeli militanların İdlib’in güneyinde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik provokasyon hazırlığı... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:31+0300
2023-11-15T23:31+0300
2023-11-15T23:31+0300
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ortadoğu
suriye
idlib
provokasyon
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü brifingde, “Merkezimize ulaşan bilgiye göre, yasadışı silahlı oluşumlar, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik silahlı provokasyon hazırlığını yapıyor. İdlib bölgesinde militanlar el yapını çok sayıda silah, ayrıca füze ve top mermisi hazırladı” ifadesini kullandı.Rusya’nın Suriye’deki ordu birliği komutanlığı ve Suriye ordu yönetiminin, militanların sivil altyapı ve askeri mevzilere yönelik saldırılarını engellemek için önleyici tedbirler alacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-ordusu-idlibde-militanlarin-yer-alti-siginaklarina-hava-saldirisi-duzenledi-1077016983.html
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rusya, ortadoğu, suriye, idlib, provokasyon
rusya, ortadoğu, suriye, idlib, provokasyon
Rusya: Suriyeli militanlar İdlib’deki istikrarı bozmak için provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriyeli militanların İdlib’in güneyinde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik provokasyon hazırlığı yaptığını, Rusya ve Suriye ordularının bunu önlemek için gereken tedbirler alacağını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü brifingde, “Merkezimize ulaşan bilgiye göre, yasadışı silahlı oluşumlar, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik silahlı provokasyon hazırlığını yapıyor. İdlib bölgesinde militanlar el yapını çok sayıda silah, ayrıca füze ve top mermisi hazırladı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Suriye’deki ordu birliği komutanlığı ve Suriye ordu yönetiminin, militanların sivil altyapı ve askeri mevzilere yönelik saldırılarını engellemek için önleyici tedbirler alacağı kaydedildi.