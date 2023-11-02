https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-ordusu-idlibde-militanlarin-yer-alti-siginaklarina-hava-saldirisi-duzenledi-1077016983.html
Rus ordusu, İdlib’de militanların yer altı sığınaklarına hava saldırısı düzenledi
Rus ordusu, İdlib’de militanların yer altı sığınaklarına hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin bugün İdlib bölgesinde, Suriye ordu birliklerine saldırı düzenleyen... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T23:56+0300
2023-11-02T23:56+0300
2023-11-02T23:56+0300
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idlib
rusya
ortadoğu
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Koramiral Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, Suriye hükümet güçlerine saldırılar düzenleyen militanların İdlib bölgesinin Sfuhon ve Haluba ilçelerindeki yer alt sığınaklarına hava saldırıları düzenledi” açıklamasında bulundu.Kulit, Suriye’de çatışmanın gayri askeri çözümü ve Suriyeli vatandaşlara barışçıl hayatı canlandırma konusunda kapsamlı yardımı sağlama yönündeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231024/rusya-idlibde-militanlara-ait-3-yer-alti-siginaga-hava-saldirisi-duzenlendi-1076688552.html
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idlib, rusya, ortadoğu, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
idlib, rusya, ortadoğu, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
Rus ordusu, İdlib’de militanların yer altı sığınaklarına hava saldırısı düzenledi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin bugün İdlib bölgesinde, Suriye ordu birliklerine saldırı düzenleyen militanlara ait yer altı sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Koramiral Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, Suriye hükümet güçlerine saldırılar düzenleyen militanların İdlib bölgesinin Sfuhon ve Haluba ilçelerindeki yer alt sığınaklarına hava saldırıları düzenledi” açıklamasında bulundu.
Kulit, Suriye’de çatışmanın gayri askeri çözümü ve Suriyeli vatandaşlara barışçıl hayatı canlandırma konusunda kapsamlı yardımı sağlama yönündeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.