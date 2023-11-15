https://sputniknews.com.tr/20231115/rosoboroneksport-dunyada-rus-ucaklara-olan-talep-yuksek-1077395464.html
Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek
Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek
Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyey, yabancı ülkelerin Rus ağır askeri nakliye uçağı İl-76MD-90A’ya olan talebin 50 adet olduğunu belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T01:17+0300
2023-11-15T01:17+0300
2023-11-15T01:17+0300
savunma
rusya
rosoboroneksport
uçak
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
savunma
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Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, İl-76MD-90A ağır nakliye uçağının ihracata yönelik modifikasyonunu görücüye çıkarttı. Uçak, 1994’ten bu yana ilk kez yurtdışında sergileniyor.Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, fuar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlgi büyük. Ülkeleri açıklamak istemiyorum. Aralarında, böyle askeri nakliye uçakları filosuna sahip olmak isteyen Ortadoğu ülkeleri var. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Asya ülkeler var. Halihazırda, yeni motorlara, kanatlara, donanıma sahip 40 ilâ 50 adet İl-76MD uçakları için görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.İl-76MD uçağının modernize edilen hali olan İl-76MD-90A, yeni PS-90A-76 motor, modernize edilen şasi, güçlendirilmiş ve hafifletilmiş kanatlar, çok fonksiyonlu ekranlara sahip ‘cam kabin’ ve yeni nesil savunma sistemi ile donatıldı.‘SWIFT, dolar ve euro olmadan ödeme sorununu hallettik’Miheyev, “Uzun süredir SWIFT, dolar ve euro olmadan çalışmamıza rağmen karşılıklı ödemeler yapmayı öğrendik. Tüm lojistik, mali sorunlar çözüme kavuşturuldu. Uzun yıllar işbirliğimizi sürdürmemizi sağlayacak çözümleri, trendi seçtik” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-sovalyelerinden-dubai-havacilik-fuarinda-govde-gosterisi-1077348265.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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rusya, rosoboroneksport, uçak, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, savunma
rusya, rosoboroneksport, uçak, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, savunma
Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek
Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyey, yabancı ülkelerin Rus ağır askeri nakliye uçağı İl-76MD-90A’ya olan talebin 50 adet olduğunu belirtti.
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, İl-76MD-90A ağır nakliye uçağının ihracata yönelik modifikasyonunu görücüye çıkarttı. Uçak, 1994’ten bu yana ilk kez yurtdışında sergileniyor.
Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, fuar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlgi büyük. Ülkeleri açıklamak istemiyorum. Aralarında, böyle askeri nakliye uçakları filosuna sahip olmak isteyen Ortadoğu ülkeleri var. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Asya ülkeler var. Halihazırda, yeni motorlara, kanatlara, donanıma sahip 40 ilâ 50 adet İl-76MD uçakları için görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.
İl-76MD uçağının modernize edilen hali olan İl-76MD-90A, yeni PS-90A-76 motor, modernize edilen şasi, güçlendirilmiş ve hafifletilmiş kanatlar, çok fonksiyonlu ekranlara sahip ‘cam kabin’ ve yeni nesil savunma sistemi ile donatıldı.
‘SWIFT, dolar ve euro olmadan ödeme sorununu hallettik’
Miheyev, “Uzun süredir SWIFT, dolar ve euro olmadan çalışmamıza rağmen karşılıklı ödemeler yapmayı öğrendik. Tüm lojistik, mali sorunlar çözüme kavuşturuldu. Uzun yıllar işbirliğimizi sürdürmemizi sağlayacak çözümleri, trendi seçtik” dedi.