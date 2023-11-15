Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
18:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
20:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rosoboroneksport-dunyada-rus-ucaklara-olan-talep-yuksek-1077395464.html
Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek
Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek
Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyey, yabancı ülkelerin Rus ağır askeri nakliye uçağı İl-76MD-90A’ya olan talebin 50 adet olduğunu belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T01:17+0300
2023-11-15T01:17+0300
savunma
rusya
rosoboroneksport
uçak
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077395233_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_66bb0e244feeebc27436dd561c0ccdf1.jpg
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, İl-76MD-90A ağır nakliye uçağının ihracata yönelik modifikasyonunu görücüye çıkarttı. Uçak, 1994’ten bu yana ilk kez yurtdışında sergileniyor.Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, fuar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlgi büyük. Ülkeleri açıklamak istemiyorum. Aralarında, böyle askeri nakliye uçakları filosuna sahip olmak isteyen Ortadoğu ülkeleri var. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Asya ülkeler var. Halihazırda, yeni motorlara, kanatlara, donanıma sahip 40 ilâ 50 adet İl-76MD uçakları için görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.İl-76MD uçağının modernize edilen hali olan İl-76MD-90A, yeni PS-90A-76 motor, modernize edilen şasi, güçlendirilmiş ve hafifletilmiş kanatlar, çok fonksiyonlu ekranlara sahip ‘cam kabin’ ve yeni nesil savunma sistemi ile donatıldı.‘SWIFT, dolar ve euro olmadan ödeme sorununu hallettik’Miheyev, “Uzun süredir SWIFT, dolar ve euro olmadan çalışmamıza rağmen karşılıklı ödemeler yapmayı öğrendik. Tüm lojistik, mali sorunlar çözüme kavuşturuldu. Uzun yıllar işbirliğimizi sürdürmemizi sağlayacak çözümleri, trendi seçtik” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-sovalyelerinden-dubai-havacilik-fuarinda-govde-gosterisi-1077348265.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077395233_48:0:977:697_1920x0_80_0_0_e3e32f8486bed1e6080840a5169778f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rosoboroneksport, uçak, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, savunma
rusya, rosoboroneksport, uçak, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, savunma

Rosoboroneksport: Dünyada Rus uçaklara olan talep yüksek

01:17 15.11.2023
© Ruptly . Нина ПадалкоRusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport
Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Ruptly . Нина Падалко
Abone ol
Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyey, yabancı ülkelerin Rus ağır askeri nakliye uçağı İl-76MD-90A’ya olan talebin 50 adet olduğunu belirtti.
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, İl-76MD-90A ağır nakliye uçağının ihracata yönelik modifikasyonunu görücüye çıkarttı. Uçak, 1994’ten bu yana ilk kez yurtdışında sergileniyor.
Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, fuar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlgi büyük. Ülkeleri açıklamak istemiyorum. Aralarında, böyle askeri nakliye uçakları filosuna sahip olmak isteyen Ortadoğu ülkeleri var. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Asya ülkeler var. Halihazırda, yeni motorlara, kanatlara, donanıma sahip 40 ilâ 50 adet İl-76MD uçakları için görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.
İl-76MD uçağının modernize edilen hali olan İl-76MD-90A, yeni PS-90A-76 motor, modernize edilen şasi, güçlendirilmiş ve hafifletilmiş kanatlar, çok fonksiyonlu ekranlara sahip ‘cam kabin’ ve yeni nesil savunma sistemi ile donatıldı.

‘SWIFT, dolar ve euro olmadan ödeme sorununu hallettik’

Miheyev, “Uzun süredir SWIFT, dolar ve euro olmadan çalışmamıza rağmen karşılıklı ödemeler yapmayı öğrendik. Tüm lojistik, mali sorunlar çözüme kavuşturuldu. Uzun yıllar işbirliğimizi sürdürmemizi sağlayacak çözümleri, trendi seçtik” dedi.
Russkie Vityazi (Rus Şövalyeleri) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
DÜNYA
Rus şövalyelerinden Dubai Havacılık Fuarı’nda gövde gösterisi
13 Kasım, 17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала