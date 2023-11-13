https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-sovalyelerinden-dubai-havacilik-fuarinda-govde-gosterisi-1077348265.html
Rus şövalyelerinden Dubai Havacılık Fuarı’nda gövde gösterisi
Rus şövalyelerinden Dubai Havacılık Fuarı’nda gövde gösterisi
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Russkie Vityazi (Rus Şövalyeleri) hava akrobasi timi, 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T17:35+0300
2023-11-13T17:35+0300
2023-11-13T17:37+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
dubai havacılık fuarı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava akrobasi timi Russkie Vityazi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugün başlayan 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, Su-35S avcı uçaklarıyla şov yaptı.2023 Dubai Havacılık Forumu’nda Rusya adına Rus savunma şirketi Rosoboroneksport liderliğinde katılan heyette Birleşik Uçak Şirketi (OAK), Rusya Helikopterleri, Roselektronika, Yüksek Hassasiyetli Sistemler, Kalaşnikov gibi şirketler de alıyor.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Almaz-Antey hava ve uzay savunma şirketi ve Taktik Füzeler Şirketi (KTRV) şirketi de fuarda ürünlerini tanıtacak.
https://sputniknews.com.tr/20231113/rusya-f-35in-rakibi-checkmatein-uretimine-hazirlaniyor-1077334122.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, dubai havacılık fuarı
rusya, rusya savunma bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, dubai havacılık fuarı
Rus şövalyelerinden Dubai Havacılık Fuarı’nda gövde gösterisi
17:35 13.11.2023 (güncellendi: 17:37 13.11.2023)
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Russkie Vityazi (Rus Şövalyeleri) hava akrobasi timi, 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava akrobasi timi Russkie Vityazi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugün başlayan 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda, Su-35S avcı uçaklarıyla şov yaptı.
2023 Dubai Havacılık Forumu’nda Rusya adına Rus savunma şirketi Rosoboroneksport liderliğinde katılan heyette Birleşik Uçak Şirketi (OAK), Rusya Helikopterleri, Roselektronika, Yüksek Hassasiyetli Sistemler, Kalaşnikov gibi şirketler de alıyor.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Almaz-Antey hava ve uzay savunma şirketi ve Taktik Füzeler Şirketi (KTRV) şirketi de fuarda ürünlerini tanıtacak.