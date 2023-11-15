https://sputniknews.com.tr/20231115/msbnin-gazzeye-saglik-personeli-ve-tibbi-malzeme-tasiyan-ucagi-el-aris-havalimaninda-1077425446.html

MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda

MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T17:10+0300

2023-11-15T17:10+0300

2023-11-15T17:10+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

mısır

tıbbi yardım

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Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html

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milli savunma bakanlığı (msb), mısır, tıbbi yardım