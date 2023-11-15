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MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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mısır
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Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.
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milli savunma bakanlığı (msb), mısır, tıbbi yardım
milli savunma bakanlığı (msb), mısır, tıbbi yardım

MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda

17:10 15.11.2023
© AA / Aykut KaradağTürkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA / Aykut Karadağ
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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.
Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.
Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.
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