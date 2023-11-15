https://sputniknews.com.tr/20231115/motorine-zam-geliyor-1077411652.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Fiyatlara hafta başında indirim gelmişti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T10:07+0300
2023-11-15T10:07+0300
2023-11-15T13:56+0300
ekonomi
motorin
akaryakıt
brent petrol
zam
indirim
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelecek.Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.Akaryakıt zammından sonra fiyatlar ne olacak?Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231113/motorine-indirim-geldi-1077328090.html
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motorin, akaryakıt, brent petrol, zam, indirim
motorin, akaryakıt, brent petrol, zam, indirim
Motorine zam geliyor
10:07 15.11.2023 (güncellendi: 13:56 15.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Fiyatlara hafta başında indirim gelmişti.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelecek.
Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.
Akaryakıt zammından sonra fiyatlar ne olacak?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.