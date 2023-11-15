https://sputniknews.com.tr/20231115/motorine-zam-geliyor-1077411652.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Fiyatlara hafta başında indirim gelmişti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T10:07+0300

2023-11-15T10:07+0300

2023-11-15T13:56+0300

ekonomi

motorin

akaryakıt

brent petrol

zam

indirim

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelecek.Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.Akaryakıt zammından sonra fiyatlar ne olacak?Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231113/motorine-indirim-geldi-1077328090.html

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motorin, akaryakıt, brent petrol, zam, indirim