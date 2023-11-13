https://sputniknews.com.tr/20231113/motorine-indirim-geldi-1077328090.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Motorine bugünden itibaren 1.64 TL indirim geldi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T09:30+0300
2023-11-13T09:30+0300
2023-11-13T10:01+0300
ekonomi
motorin
indirim
akaryakıt
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Akaryakıt yeni haftaya indirimle başladı. Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine geldi.İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde:İstanbulBenzin: 34.10 TLMotorin: 35.98 TLLPG (Otogaz): 17.14 -17.60 TLAnkaraMotorin fiyatı: 39.54 TLBenzin fiyatı: 30.75 TLLPG fiyatı: 16.29 TLİzmirMotorin fiyatı: 39.53 TLBenzin fiyatı: 31.85 TLLPG fiyatı: 16.00 TL
https://sputniknews.com.tr/20231113/otomotiv-sektoru-icin-uyari-pazarda-yuzde-30-ila-35-daralma-olabilir-alabiliyorsaniz-alin-1077326571.html
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motorin, indirim, akaryakıt
motorin, indirim, akaryakıt
Motorine indirim geldi
09:30 13.11.2023 (güncellendi: 10:01 13.11.2023) Abone ol
Motorine bugünden itibaren 1.64 TL indirim geldi.
Akaryakıt yeni haftaya indirimle başladı. Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine geldi.
İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde:
LPG (Otogaz): 17.14 -17.60 TL