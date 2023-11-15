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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor
Türkiye genelinde yarından itibaren yağış bekleniyor. Hafta sonu da etkili olacak yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.Bugün yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olmaya başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlı hava yarından itibaren yurdun geneline yayılacak.Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Yağış, cuma günü batı kesimlerden ayrılsa da hafta sonu yeniden yurt genelinde etkili olacak.Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yağışın kar olarak düşebileceği belirtildi.Sıcaklıklar düşecekYağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231015/meteoroloji-son-durumu-paylasti-bugun-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1076344041.html
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hava durumu, meteoroloji, sıcaklık, türkiye, yağış
hava durumu, meteoroloji, sıcaklık, türkiye, yağış

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor

09:06 15.11.2023
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA / Hakan Akgün
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Türkiye genelinde yarından itibaren yağış bekleniyor. Hafta sonu da etkili olacak yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek.
Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.
Bugün yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olmaya başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlı hava yarından itibaren yurdun geneline yayılacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış, cuma günü batı kesimlerden ayrılsa da hafta sonu yeniden yurt genelinde etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yağışın kar olarak düşebileceği belirtildi.

Sıcaklıklar düşecek

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji son durumu paylaştı: Bugün Türkiye genelinde hava nasıl olacak?
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