https://sputniknews.com.tr/20231115/meteoroloji-uyardi-sicaklik-dusecek-yagis-geliyor-1077408285.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağış geliyor

Türkiye genelinde yarından itibaren yağış bekleniyor. Hafta sonu da etkili olacak yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T09:06+0300

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türkiye

hava durumu

meteoroloji

sıcaklık

türkiye

yağış

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Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.Bugün yurdun doğu kesimlerinde yağış etkili olmaya başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlı hava yarından itibaren yurdun geneline yayılacak.Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Yağış, cuma günü batı kesimlerden ayrılsa da hafta sonu yeniden yurt genelinde etkili olacak.Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yağışın kar olarak düşebileceği belirtildi.Sıcaklıklar düşecekYağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231015/meteoroloji-son-durumu-paylasti-bugun-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1076344041.html

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hava durumu, meteoroloji, sıcaklık, türkiye, yağış