https://sputniknews.com.tr/20231115/manchester-cityden-rekor-gelir-ve-kar-1077429878.html

Manchester City'den rekor gelir ve kar

Manchester City'den rekor gelir ve kar

İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 2022-2023 sezonu yıllık finansal raporunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirildi 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T19:33+0300

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spor

manchester city

ingiltere

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İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-city-sampiyonlugu-kutlarken-kulup-antrenoru-marescanin-babasi-istanbulda-kayboldu-1072293409.html

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