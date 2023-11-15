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Manchester City'den rekor gelir ve kar
Manchester City'den rekor gelir ve kar
İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 2022-2023 sezonu yıllık finansal raporunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirildi 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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manchester city
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İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-city-sampiyonlugu-kutlarken-kulup-antrenoru-marescanin-babasi-istanbulda-kayboldu-1072293409.html
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Manchester City'den rekor gelir ve kar

19:33 15.11.2023
© AA / Serhat Çağdaş2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City
2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA / Serhat Çağdaş
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İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 2022-2023 sezonu yıllık finansal raporunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirildi
İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.
Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.
Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.
Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.
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