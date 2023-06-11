https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-city-sampiyonlugu-kutlarken-kulup-antrenoru-marescanin-babasi-istanbulda-kayboldu-1072293409.html
Manchester City şampiyonluğu kutlarken kulüp antrenörü Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu
Manchester City şampiyonluğu kutlarken kulüp antrenörü Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu
Manchester City'nin antrenörü Enzo Maresca'nın babasının maçtan sonra İstanbul'da kaybolduğu ancak gece boyu yapılan aramalar sonucunda bulunduğu öğrenildi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T15:34+0300
2023-06-11T15:34+0300
2023-06-11T15:36+0300
spor
manchester city
istanbul
kayıp
şampiyonluk
uefa şampiyonlar ligi
baba
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İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Inter'i 1-0 yenen Manchester City, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak İngiliz takımının bu sevinci bir süreliğine gölgelendi.Kupa sevincini yaşayamadıNTV Spor’dan Bora Eğriçayır'ın haberine göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Enzo Maresca'nın babasının final sonrası İstanbul'da kaybolduğu öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, oğluna destek olmak için maçı statta seyreden Maresca'nın babası Pasquale De Caro'nun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldığı ve Türk polisinin devreye girdiği belirtildi.Kamera görüntüleriyle bulunduGece boyu yapılan aramalarda hastanelerin yanı sıra stadyum dışındaki kameraların görüntülerinin kontrol edildiği ve bu görüntüler sayesinde Maresca'nın babasına ulaşıldığı ifade edildi. Zamanında ve sonuç veren bir müdahaleyle bulunan Pasquale De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbula-sampiyonlar-ligi-ovgusu-acilis-toreni-super-bowl-sovlarina-goz-kirpan-bir-gosteriydi-1072290284.html
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manchester city, istanbul, kayıp, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi, baba
Manchester City şampiyonluğu kutlarken kulüp antrenörü Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu
15:34 11.06.2023 (güncellendi: 15:36 11.06.2023) Abone ol
Manchester City'nin antrenörü Enzo Maresca'nın babasının maçtan sonra İstanbul'da kaybolduğu ancak gece boyu yapılan aramalar sonucunda bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Inter'i 1-0 yenen Manchester City, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak İngiliz takımının bu sevinci bir süreliğine gölgelendi.
Kupa sevincini yaşayamadı
NTV Spor’dan Bora Eğriçayır'ın haberine göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Enzo Maresca'nın babasının final sonrası İstanbul'da kaybolduğu öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, oğluna destek olmak için maçı statta seyreden Maresca'nın babası Pasquale De Caro'nun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldığı ve Türk polisinin devreye girdiği belirtildi.
Kamera görüntüleriyle bulundu
Gece boyu yapılan aramalarda hastanelerin yanı sıra stadyum dışındaki kameraların görüntülerinin kontrol edildiği ve bu görüntüler sayesinde Maresca'nın babasına ulaşıldığı ifade edildi. Zamanında ve sonuç veren bir müdahaleyle bulunan Pasquale De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.