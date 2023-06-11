https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-city-sampiyonlugu-kutlarken-kulup-antrenoru-marescanin-babasi-istanbulda-kayboldu-1072293409.html

Manchester City şampiyonluğu kutlarken kulüp antrenörü Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu

Manchester City şampiyonluğu kutlarken kulüp antrenörü Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu

Manchester City'nin antrenörü Enzo Maresca'nın babasının maçtan sonra İstanbul'da kaybolduğu ancak gece boyu yapılan aramalar sonucunda bulunduğu öğrenildi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T15:34+0300

2023-06-11T15:34+0300

2023-06-11T15:36+0300

spor

manchester city

istanbul

kayıp

şampiyonluk

uefa şampiyonlar ligi

baba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072293234_0:207:3213:2014_1920x0_80_0_0_95c587361551cec783432c9c4921a748.jpg

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Inter'i 1-0 yenen Manchester City, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak İngiliz takımının bu sevinci bir süreliğine gölgelendi.Kupa sevincini yaşayamadıNTV Spor’dan Bora Eğriçayır'ın haberine göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Enzo Maresca'nın babasının final sonrası İstanbul'da kaybolduğu öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, oğluna destek olmak için maçı statta seyreden Maresca'nın babası Pasquale De Caro'nun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldığı ve Türk polisinin devreye girdiği belirtildi.Kamera görüntüleriyle bulunduGece boyu yapılan aramalarda hastanelerin yanı sıra stadyum dışındaki kameraların görüntülerinin kontrol edildiği ve bu görüntüler sayesinde Maresca'nın babasına ulaşıldığı ifade edildi. Zamanında ve sonuç veren bir müdahaleyle bulunan Pasquale De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbula-sampiyonlar-ligi-ovgusu-acilis-toreni-super-bowl-sovlarina-goz-kirpan-bir-gosteriydi-1072290284.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, istanbul, kayıp, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi, baba