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İstanbul'a Şampiyonlar Ligi övgüsü: Açılış töreni, Super Bowl şovlarına göz kırpan bir gösteriydi
İstanbul'a Şampiyonlar Ligi övgüsü: Açılış töreni, Super Bowl şovlarına göz kırpan bir gösteriydi
İngiltere'nin Manchester City takımının, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yendiği İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İtalyan basınında geniş şekilde... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T14:18+0300
2023-06-11T14:18+0300
spor
italya
istanbul
uefa şampiyonlar ligi
inter
manchester city
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter'in performansı İtalyan basınının manşetlerine de yansıdı.Corriere dello Sport gazetesi 'Böyle değil' manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor." ifadesini kullanırken, iç sayfalarda da mavi-siyahlı takımın 'Finalde meydan okuyan bir performans sergilediğini' belirtti.İtalyan takımının performansıyla Manchester City'i salladığını yazan haberde, Federico Dimarco'nun üst direkten dönen pozisyonu, Lautaro Martinez ile Romelu Lukaku'nun kaçırdıkları gol fırsatlarının ardından finalin gözyaşı ile bittiği kaydedildi.‘İtalya, Avrupa'da üst üste 3. finalini de kaybetti’Gazete, bu sezon UEFA’nın organize ettiği Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın, Avrupa Ligi'nde Roma'nın ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in finalde kaybettiğine dikkati çekerek, "İtalya, Avrupa'da üst üste 3. finalini de kaybetti" diye yazdı.İstanbul'daki final organizasyonun da değerlendirildiği gazetede, final için statta ‘çılgınca bir enerjinin’ olduğu belirtilerek, "Açılış törenindeki 6 dakikalık yüksek kalitedeki müzik, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi" ifadesi kullanıldı.Haberde, final öncesi üç uluslararası çapta sanatçının sahne aldığına dikkat çekilirken, piyanist Adam Gyorgy'nin de yeni bir aranjmanla Şampiyonlar Ligi marşını takımlar sahaya çıkarken seslendirdiği kaydedildi.Gazeteki haberde, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da "harika tekniğini" göstermek için az zamanı olduğunu, sahada az boşluk bulabildiğini "orta sahada biraz gölgede kaldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.‘Şampiyonun gözyaşları’Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın ise ‘saha içinde her zamankinden daha az parlasa da takımı yönettiği’ yorumu yapıldı.La Gazzetta dello Sport, Inter'in ‘Devler Ligi’ finalini kaybetmesini, ‘Şampiyonun gözyaşları’manşetiyle verirken, mavi-siyahlıların yenilse de rakibine karşı denk bir mücadele sergilediğini yazdı.Gazetenin haberinde, maç öncesi Manchester City'nin baskın ve hücum eden taraf olacak gibi görüldüğünü ama Inter'in bunu önlediği yorumu yapıldı.'Çalhanoğlu için acı verici bir mücadele'Interli Francesco Acerbi'nin, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı kilitlediğini, buna karşın Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez'in hatalarının ve kaçırdıklarının İtalyan temsilcisi için belirleyici olduğu kaydedildi.Gazete, Interli milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun evinde final oynamanın gerginliğini yaşadığını ve kendisi için acı verici bir final mücadelesi olduğunu yazdı.Manchester City'nin Türk kökenli kaptanı İlkay Gündoğan'ın da dün akşam ‘en iyi performansında olmadığını’ kaydetti.‘İstanbul'da geceye hakim renk mavi-siyahtı’Tuttosport gazetesi de ‘Inter'in rüyası kesintiye uğradı’ manşetiyle Inter'in Manchester City'e Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğini aktarırken, buna karşın rakibiyle denk şekilde mücadele ettiği değerlendirmesinde bulundu.Gazetenin maçla ilgili haberlerinde, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nedeniyle Türk futbolseverlerin de İtalyan ekibini desteklediği, bu şekilde ‘İstanbul'da geceye hakim rengin mavi-siyah’ olduğu kaydedildi.La Stampa gazetesi de Inter'in dün akşamki performansıyla yenilmesine rağmen İstanbul'dan başı dik şekilde ayrıldığı yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-citynin-sampiyonlugu-taksimde-kutlandi-1072277689.html
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italya, istanbul, uefa şampiyonlar ligi, inter, manchester city
italya, istanbul, uefa şampiyonlar ligi, inter, manchester city

İstanbul'a Şampiyonlar Ligi övgüsü: Açılış töreni, Super Bowl şovlarına göz kırpan bir gösteriydi

14:18 11.06.2023
© AA / Serhat Çağdaş2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City
2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA / Serhat Çağdaş
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İngiltere'nin Manchester City takımının, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yendiği İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İtalyan basınında geniş şekilde yer buldu.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter'in performansı İtalyan basınının manşetlerine de yansıdı.
Corriere dello Sport gazetesi 'Böyle değil' manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor." ifadesini kullanırken, iç sayfalarda da mavi-siyahlı takımın 'Finalde meydan okuyan bir performans sergilediğini' belirtti.
İtalyan takımının performansıyla Manchester City'i salladığını yazan haberde, Federico Dimarco'nun üst direkten dönen pozisyonu, Lautaro Martinez ile Romelu Lukaku'nun kaçırdıkları gol fırsatlarının ardından finalin gözyaşı ile bittiği kaydedildi.

‘İtalya, Avrupa'da üst üste 3. finalini de kaybetti’

Gazete, bu sezon UEFA’nın organize ettiği Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın, Avrupa Ligi'nde Roma'nın ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in finalde kaybettiğine dikkati çekerek, "İtalya, Avrupa'da üst üste 3. finalini de kaybetti" diye yazdı.
İstanbul'daki final organizasyonun da değerlendirildiği gazetede, final için statta ‘çılgınca bir enerjinin’ olduğu belirtilerek, "Açılış törenindeki 6 dakikalık yüksek kalitedeki müzik, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi" ifadesi kullanıldı.
Haberde, final öncesi üç uluslararası çapta sanatçının sahne aldığına dikkat çekilirken, piyanist Adam Gyorgy'nin de yeni bir aranjmanla Şampiyonlar Ligi marşını takımlar sahaya çıkarken seslendirdiği kaydedildi.
Gazeteki haberde, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da "harika tekniğini" göstermek için az zamanı olduğunu, sahada az boşluk bulabildiğini "orta sahada biraz gölgede kaldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

‘Şampiyonun gözyaşları’

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın ise ‘saha içinde her zamankinden daha az parlasa da takımı yönettiği’ yorumu yapıldı.
La Gazzetta dello Sport, Inter'in ‘Devler Ligi’ finalini kaybetmesini, ‘Şampiyonun gözyaşları’manşetiyle verirken, mavi-siyahlıların yenilse de rakibine karşı denk bir mücadele sergilediğini yazdı.
Gazetenin haberinde, maç öncesi Manchester City'nin baskın ve hücum eden taraf olacak gibi görüldüğünü ama Inter'in bunu önlediği yorumu yapıldı.

'Çalhanoğlu için acı verici bir mücadele'

Interli Francesco Acerbi'nin, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı kilitlediğini, buna karşın Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez'in hatalarının ve kaçırdıklarının İtalyan temsilcisi için belirleyici olduğu kaydedildi.
Gazete, Interli milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun evinde final oynamanın gerginliğini yaşadığını ve kendisi için acı verici bir final mücadelesi olduğunu yazdı.
Manchester City'nin Türk kökenli kaptanı İlkay Gündoğan'ın da dün akşam ‘en iyi performansında olmadığını’ kaydetti.

‘İstanbul'da geceye hakim renk mavi-siyahtı’

Tuttosport gazetesi de ‘Inter'in rüyası kesintiye uğradı’ manşetiyle Inter'in Manchester City'e Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğini aktarırken, buna karşın rakibiyle denk şekilde mücadele ettiği değerlendirmesinde bulundu.
Gazetenin maçla ilgili haberlerinde, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nedeniyle Türk futbolseverlerin de İtalyan ekibini desteklediği, bu şekilde ‘İstanbul'da geceye hakim rengin mavi-siyah’ olduğu kaydedildi.
La Stampa gazetesi de Inter'in dün akşamki performansıyla yenilmesine rağmen İstanbul'dan başı dik şekilde ayrıldığı yorumunu yaptı.
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