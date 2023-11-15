https://sputniknews.com.tr/20231115/kievde-bulunan-puskin-aniti-yikildi-1077423513.html

Kiev'de bulunan Puşkin Anıtı yıkıldı

Kiev'de bulunan Puşkin Anıtı yıkıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın en önemli kültürel simgelerinden biri olan şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in anıtı yıkıldı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T17:20+0300

2023-11-15T17:20+0300

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24 televizyonunun haberine göre Kiev'de Beresteysk Caddesi'nde bulunan Puşkin Anıtı, vinç yardımıyla yerinden sökülerek yıkıldı.24'ün yayınladığı görüntülerde Puşkin Anıtı'nın daha önce kırmızı boyayla saldırıya uğradığı ve anıtın üzerine 'Dekolonizasyonu durduramazsınız' yazıldığı görüldü.Ukrayna hükümeti, 10 Kasım'da Kiev, Odessa ve diğer kentlerde bulunan Rus ve Sovyet isimlere ait çok sayıda anıtı kültürel miras listesinden çıkarma kararı alarak bunların yıkılmasının önünü açmıştı.Rus ve Sovyet tarihiyle ilgili anıtların sökülmesi ve sokakların yeniden adlandırılması işlemleri, Ukrayna'da 2015 yılında sözde 'komünizmin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir yasanın' kabul edilmesiyle başlamıştı.Geçen yıl başlayan özel askeri harekatın ardından Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde yer alan Rus kültürüyle ilgili eserler ve anıtlar giderek artan sayıda saldırıya uğramış ve sökülmüştü.

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