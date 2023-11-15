https://sputniknews.com.tr/20231115/ikbal-durre-erdoganin-almanya-ziyareti-ile-tbmmde-isvecin-uyeliginin-gorusulmesi-tesaduf-degil---1077419321.html

İkbal Dürre: Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile TBMM’de İsveç’in üyeliğinin görüşülmesi tesadüf değil

İkbal Dürre: Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile TBMM’de İsveç’in üyeliğinin görüşülmesi tesadüf değil

Cumhurbaşkanı’nın Almanya ziyareti ile İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis Dışişleri Komisyonu’nda aynı gün görüşülecek olmasını Sputnik’e değerlendiren... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T14:35+0300

2023-11-15T14:35+0300

2023-11-15T14:35+0300

türkiye

türkiye

almanya

türkiye-almanya ilişkileri

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

nato

isveç

tbmm dışişleri komisyonu

ikbal dyurre

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım tarihlerinde Almanya’ya gidecek. Erdoğan resmi ziyaretleri kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşecek sonrasında Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesinde TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine İsveç’in NATO üyeliği sürecini alındı. Komisyon 16 Kasım tarihinde gerçekleştireceği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TBMM’ye gönderilen İsveç’in NATO üyeliği protokolünü görüşecek.‘Diplomatik taktik’Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde bu adımın gerçekleştirilmesini Sputnik’e değerlendiren Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre şunları ifade etti.‘Karşılıklı saat ayarlaması yapılacak’Almanya Türkiye ilişkilerinin her zaman özel bir öneme sahip olduğunu belirten Dürre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin sonuçlarına ilişkin de “Avrupa demek Almaya demektir. Hem Ukrayna savaşı hem de Ortadoğu'daki gelişmeler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde Batı ile ilişkileri daha da olumlu bir noktaya getirme çabaları dikkate aldığımızda bunlar birbirleri ile örtüşen süreçler. İsrail Filistin savaşıyla ilgili Türkiye ve Almanya’nın tutumları söylem bazında birbirlerinden çok farklı. Tamamen zıt düşünceler. Türkiye'nin şu anda politikası Avrupa ile ilişkileri düzeltmek yönünde. Karşılıklı bir saat ayarı yapılması için gerekli bir görüşme ve zamanlama olarak da bu gereklilik daha da fazla önem arz ediyor. Çelişkiler var ama diğer taraftan da Türkiye'nin batı ile ilişkilerini yeniden iyileştirme gibi bir hassasiyeti var yeni dönemde. Gelişmeler sürecin Türkiye’nin istediği gibi ilerlemesine engel oluyor. Türkiye bu süreçte istediği sonuçları alamıyor. Bu açıdan Almanya’nın oynayabileceği olumlu rol Türkiye açısından önemli. Bu yüzden bir saat ayarına ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığında Türkiye ile Almanya hem Filistin hem Ukrayna konusunda farklı cephelerde. Diğer taraftan ise bu aradaki çelişkilerin biraz yumuşatılması lazım. Her ne kadar Türkiye İsrail'i eleştiren açıklamalar yapsa da İsrail ile ilişkileri devam ediyor. Türkiye, Ukrayna savaşında ise dengeli bir politika yürütüyor. Bu iki olayda da Almanya'nın tavrı Türkiye’ninkinden farklı. Bu olaylardaki tutumlarını birbirine anlatabilmek, Türkiye’nin bu konulardaki tutumunun batı ile yakınlaşmasına engel olmamasını sağlamak için bu seyahate, görüşmeye gerek duyulduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html

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türkiye, almanya, türkiye-almanya ilişkileri, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, nato, isveç, tbmm dışişleri komisyonu, ikbal dyurre