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https://sputniknews.com.tr/20231115/icisleri-bakanligi-ile-yok-arasinda-protokol-ikamet-izni-islemleri-kolaylasacak-1077431886.html
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında protokol: İkamet izni işlemleri kolaylaşacak
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında protokol: İkamet izni işlemleri kolaylaşacak
İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T20:40+0300
2023-11-15T20:43+0300
türkiye
yükseköğretim kurulu (yök)
içişleri bakanlığı
protokol
oturma izni
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Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışmalarının ortak amacının, uluslararası anlamda başarılı öğrencileri kazanmak ve onlara Türkiye'nin yükseköğrenim imkanlarını sağlamak olduğunu söyledi.Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin, birer Türkiye elçisi olacağını, kültür ve medeniyet değerlerinin tanıtımı ile bilim diplomasisine katkı sağlayacağına işaret eden Yerlikaya, uluslararası öğrencilik konusunun plan ve programlı yürümesi için göç yönetiminin önemini vurguladı.Yerlikaya, uluslararası öğrenciliğin, düzenli göçmenliğin en tipik örneklerinden olduğuna işaret ederek, "Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu öğrenciler, farklı devletlerin vatandaşları olmaları nedeniyle Türkiye'ye gelme planı yapmalarından itibaren yabancılar hukuku kurallarına tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş prosedürleri ve öğrenimleri süresince almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. Bu protokol, bu süreçleri kolaylaştıracak, iş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir" dedi.Bu protokolle uluslararası öğrencilerin başvuru süreçlerinde, İçişleri Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılacağını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:'Ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır'Özvar da Türkiye'nin, uluslararası eğitim öğretim alanında önemli bir dünya merkezi olması yolunda çabaladıklarını dile getirerek, bu kapsamda YÖK'ün ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.Türkiye'de 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyondan fazla öğrenci ve 180 binden fazla öğretim elemanı olduğuna işaret eden Özvar, "Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en önde gelen ülkesi durumundadır. Bu nicel üstünlüğün yanında eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya odaklı yapısal dönüşümlere yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.Özvar, bu yoldaki en önemli araçlardan birinin bilim diplomasisi ve uluslararasılaşma olduğunu belirterek, "Yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısı son 20 yılda büyük ivme kazanarak artmıştır. 2023-2024 akademik yılında ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci kabul eden ve eğiten ilk 10 ülke arasındadır" ifadelerini kullandı.Protokolle uluslararası öğrencilerin, ikamet izni süreçlerinde Göç İdaresi Başkanlığı, YÖK, il göç idaresi müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, "Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına dayalı olarak güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır." dedi.Konuşmaların ardından Yerlikaya ve Özvar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile YÖK arasındaki "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/icisleri-bakani-yerlikaya-mobil-goc-noktalarinin-sayisi-155e-cikacak-1076767870.html
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yükseköğretim kurulu (yök), içişleri bakanlığı, protokol, oturma izni
yükseköğretim kurulu (yök), içişleri bakanlığı, protokol, oturma izni

İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında protokol: İkamet izni işlemleri kolaylaşacak

20:40 15.11.2023 (güncellendi: 20:43 15.11.2023)
© AA / Harun Özalpİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA / Harun Özalp
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İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurularının kolaylaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışmalarının ortak amacının, uluslararası anlamda başarılı öğrencileri kazanmak ve onlara Türkiye'nin yükseköğrenim imkanlarını sağlamak olduğunu söyledi.
Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin, birer Türkiye elçisi olacağını, kültür ve medeniyet değerlerinin tanıtımı ile bilim diplomasisine katkı sağlayacağına işaret eden Yerlikaya, uluslararası öğrencilik konusunun plan ve programlı yürümesi için göç yönetiminin önemini vurguladı.
Yerlikaya, uluslararası öğrenciliğin, düzenli göçmenliğin en tipik örneklerinden olduğuna işaret ederek, "Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu öğrenciler, farklı devletlerin vatandaşları olmaları nedeniyle Türkiye'ye gelme planı yapmalarından itibaren yabancılar hukuku kurallarına tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş prosedürleri ve öğrenimleri süresince almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. Bu protokol, bu süreçleri kolaylaştıracak, iş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir" dedi.
Bu protokolle uluslararası öğrencilerin başvuru süreçlerinde, İçişleri Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılacağını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Bu protokolle üniversiteler ve il göç idaresi müdürlükleri arasında temsilciler belirlenecek. Uluslararası öğrencilerin iş ve işlemleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Öğrenci ikamet izni dosyaları üniversiteler yani öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından hızlandırılacak ve il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilecektir. Parmak izi alınma süreci, mobil araçlarla ve üniversitelerle koordineli olarak planlanacaktır."

'Ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır'

Özvar da Türkiye'nin, uluslararası eğitim öğretim alanında önemli bir dünya merkezi olması yolunda çabaladıklarını dile getirerek, bu kapsamda YÖK'ün ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.
Türkiye'de 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyondan fazla öğrenci ve 180 binden fazla öğretim elemanı olduğuna işaret eden Özvar, "Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en önde gelen ülkesi durumundadır. Bu nicel üstünlüğün yanında eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya odaklı yapısal dönüşümlere yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.
Özvar, bu yoldaki en önemli araçlardan birinin bilim diplomasisi ve uluslararasılaşma olduğunu belirterek, "Yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısı son 20 yılda büyük ivme kazanarak artmıştır. 2023-2024 akademik yılında ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci kabul eden ve eğiten ilk 10 ülke arasındadır" ifadelerini kullandı.
Protokolle uluslararası öğrencilerin, ikamet izni süreçlerinde Göç İdaresi Başkanlığı, YÖK, il göç idaresi müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, "Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına dayalı olarak güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır." dedi.
Konuşmaların ardından Yerlikaya ve Özvar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile YÖK arasındaki "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mobil Göç Noktaları’nın sayısı 155’e çıkacak
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