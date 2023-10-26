https://sputniknews.com.tr/20231026/icisleri-bakani-yerlikaya-mobil-goc-noktalarinin-sayisi-155e-cikacak-1076767870.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mobil Göç Noktaları’nın sayısı 155’e çıkacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mobil Göç Noktaları’nın sayısı 155’e çıkacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan Mobil Göç Noktası filosunun 1 Kasım'dan itibaren 155 araca yükseleceğini belirterek, "Bütün... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T19:59+0300

2023-10-26T19:59+0300

2023-10-26T19:59+0300

dünya

ali yerlikaya

ak parti

göç

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göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın güçlü bir ticaret ve turizm kenti olduğunu söyledi.İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını dile getiren Yerlikaya, bir yerde huzur varsa diğer şeylerin ondan sonra geleceğini aktardı.Yerlikaya, İçişleri ailesi olarak 7-24 milletin huzuru için çalıştıklarını vurgulayarak, Bursa'da Güvenlik Toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı.Göreve geldikten sonraki süreçte Bursa ile ilgili tespitler ve hedefler noktasında istişare yapacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları paylaştı:Yerlikaya, İstanbul'da Mobil Göç Noktası uygulamasını faaliyete geçirdiklerini anlatarak, "Yani 16 milyonluk bir şehirde, 17 milyona yakın turistin olduğu, 1 milyonun biraz üzerinde de yabancının yaşadığı bir yerde düzensiz göçmeni hak ve hukuka riayet ederek tespit etmenin, sıfır komplikasyonu olanını temin etmemiz lazım dedik" diye konuştu.Mobil Göç Noktası'nın işleyişine değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, düzensiz göçle ilgili Mobil Göç Noktası'nın sayısını artırdıklarını belirterek, "1 Kasım'dan itibaren filomuz 155 araç noktasına çıkacak. Bütün büyükşehirlerde biz düzensiz göçle ilgili, yani aramızda bir tane kaçak göçmen olmayacak şekilde bunların yakalanmasını ve kendi ülkelerine de sınır dışı edilmelerini sağlamış olacağız" ifadesini kullandı.'Suç işlemeden önlemek, olması gereken en hayırlı iş'Organize suç çeteleriyle mücadeleye de değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Yerlikaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet iradesinden daha güçlü bir güç tanımadım" dediğini anımsatarak, "15 Temmuz gecesi nasıl duyunca hep beraber o büyük gücü gösterdik. Dolayısıyla çetelerle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, bütün asayiş suçlarında her birinde kararlılığımız var. Biz, milletimizin huzurunu kim bozuyorsa enselerindeyiz. Onların nefeslerini kesiyoruz. Ne yapıyoruz? Sizden aldığımız güç, hukukun bize vermiş olduğu yetkiyle adalete teslim ediyoruz" diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bakan Yerlikaya'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230927/icisleri-bakani-yerlikaya-suc-orgutlerine-yonelik-yeni-operasyonlarimiza-daha-da-sasiracaksiniz-1075797166.html

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