https://sputniknews.com.tr/20230927/icisleri-bakani-yerlikaya-suc-orgutlerine-yonelik-yeni-operasyonlarimiza-daha-da-sasiracaksiniz-1075797166.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç örgütlerine yönelik yeni operasyonlarımıza daha da şaşıracaksınız

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç örgütlerine yönelik yeni operasyonlarımıza daha da şaşıracaksınız

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine ve kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T11:55+0300

2023-09-27T11:55+0300

2023-09-27T11:55+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

suç

organize suç örgütü

suç örgütü

organize suç çetesi

kaçak göçmenler

kaçak göç

kaçak göçmen

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Son günlerde emniyet birimleri suç örgütlerine yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara artarak devam edeceklerini duyurdu. Bakan Yerlikaya kaçak göçmenlere yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.‘Suçluları yakalayacağız’Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine ilişkin bir soru üzerine Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracaksınız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok" yanıtını verdi.‘97 bin düzensiz göçmen yakalandı’Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz" dedi.‘Ağırlıklı olarak Afganistan’dan geliyorlar’Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldiğine ilişkin soruya Yerlikaya, "Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak" yanıtını verdi.‘Mobil göç noktası uygulamasını genişletiyoruz’Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:'Yunan bakan ile whatsapp grubumuz var'Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon ile görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu söyleyen Yerilkaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da işbirliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/suc-orgutu-lideri-bora-kaplan-tutuklandi-1075397015.html

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