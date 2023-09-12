https://sputniknews.com.tr/20230912/suc-orgutu-lideri-bora-kaplan-tutuklandi-1075397015.html

Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı

Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T07:41+0300

2023-09-12T07:41+0300

2023-09-12T07:41+0300

türkiye

ankara

suç örgütü

tutuklu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075298743_0:48:256:192_1920x0_80_0_0_8cabeae765ef0ddf85171f2909ebd5d6.png

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-yakalandi-1075298897.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, suç örgütü, tutuklu