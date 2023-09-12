https://sputniknews.com.tr/20230912/suc-orgutu-lideri-bora-kaplan-tutuklandi-1075397015.html
Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı
Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T07:41+0300
2023-09-12T07:41+0300
2023-09-12T07:41+0300
türkiye
ankara
suç örgütü
tutuklu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-yakalandi-1075298897.html
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ankara, suç örgütü, tutuklu
ankara, suç örgütü, tutuklu
Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.
Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı.
15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.