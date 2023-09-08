https://sputniknews.com.tr/20230908/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-yakalandi-1075298897.html

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T14:09+0300

2023-09-08T14:09+0300

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türkiye

suç örgütü

gözaltı

esenboğa havalimanı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri Kaplan’ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nın girişinde gözaltına aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230819/suc-orgutleri-adina-sarki-yaptiklari-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-heijan-big-ve-cac-adliyede-1074763125.html

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suç örgütü, gözaltı, esenboğa havalimanı