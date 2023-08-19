https://sputniknews.com.tr/20230819/suc-orgutleri-adina-sarki-yaptiklari-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-heijan-big-ve-cac-adliyede-1074763125.html
Suç örgütleri adına şarkı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyede
Suç örgütleri adına şarkı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyede
İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T13:15+0300
2023-08-19T13:15+0300
2023-08-19T13:15+0300
heijan
big
cac
adliye
yaşam
rap
gözaltı
istanbul adalet sarayı
suç örgütü
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler 'Heijan' rumuzlu Doğan T, 'BIG' rumuzlu Samet I. ve 'CAC' rumuzlu Şahan T, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Ne olmuştu?Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan T, "BIG" rumuzlu Samet I. ve "CAC" rumuzlu Şahan T. gözaltına alınmıştı."Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
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heijan, big, cac, adliye, rap, gözaltı, istanbul adalet sarayı, suç örgütü
heijan, big, cac, adliye, rap, gözaltı, istanbul adalet sarayı, suç örgütü
Suç örgütleri adına şarkı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC adliyede
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İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler 'Heijan' rumuzlu Doğan T, 'BIG' rumuzlu Samet I. ve 'CAC' rumuzlu Şahan T, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.
Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan T, "BIG" rumuzlu Samet I. ve "CAC" rumuzlu Şahan T. gözaltına alınmıştı.
"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.