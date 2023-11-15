https://sputniknews.com.tr/20231115/hacettepe-universitesinden-hayatini-kaybeden-ogrencisine-dair-aciklama-1077408783.html
Hacettepe Üniversitesi'nden hayatını kaybeden öğrencisine dair açıklama
Hacettepe Üniversitesi'nden hayatını kaybeden öğrencisine dair açıklama
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Öğrenci Evlerinde kalan ve hayatını kaybeden öğrencisi Ayşegül Tayya'a ilişkin açıklama yaptı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:14+0300
2023-11-15T09:14+0300
2023-11-15T09:14+0300
türkiye
hacettepe üniversitesi
öğrenci
yurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445730_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_79511bdde110e8bf301328d689301207.jpg
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin yaşamına son verdiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Evlerinde kalan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrenci-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-1-supheli-daha-tutuklandi-1077365287.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445730_0:0:754:565_1920x0_80_0_0_7713d427569666737dd8768e1074348a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hacettepe üniversitesi, öğrenci, yurt
hacettepe üniversitesi, öğrenci, yurt
Hacettepe Üniversitesi'nden hayatını kaybeden öğrencisine dair açıklama
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Öğrenci Evlerinde kalan ve hayatını kaybeden öğrencisi Ayşegül Tayya'a ilişkin açıklama yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin yaşamına son verdiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Evlerinde kalan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."