https://sputniknews.com.tr/20231115/hacettepe-universitesinden-hayatini-kaybeden-ogrencisine-dair-aciklama-1077408783.html

Hacettepe Üniversitesi'nden hayatını kaybeden öğrencisine dair açıklama

Hacettepe Üniversitesi'nden hayatını kaybeden öğrencisine dair açıklama

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Öğrenci Evlerinde kalan ve hayatını kaybeden öğrencisi Ayşegül Tayya'a ilişkin açıklama yaptı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T09:14+0300

2023-11-15T09:14+0300

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türkiye

hacettepe üniversitesi

öğrenci

yurt

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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin yaşamına son verdiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Beytepe'deki Hacettepe Öğrenci Evlerinde kalan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrenci-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-1-supheli-daha-tutuklandi-1077365287.html

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hacettepe üniversitesi, öğrenci, yurt