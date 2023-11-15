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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/gazze-seridinden-turkiyeye-getirilecek-27-hastayi-tasiyan-ucak-misirdan-havalandi-1077433926.html
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı ve refakatçilerini Türkiye’ye getirecek uçaklar, Mısır'ın El Ariş... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:00+0300
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israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
hasta
türkiye
ankara
fahrettin koca
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Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklara yerleştirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231115/bakan-koca-acikladi-gazzeli-hastalar-ve-refakatcilerinin-turkiyeye-getirilmesi-planlaniyor-1077427156.html
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gazze, gazze şeridi, hasta, türkiye, ankara, fahrettin koca

Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı

23:00 15.11.2023 (güncellendi: 23:09 15.11.2023)
© İHAGazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçak Mısır'dan havalandı
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçak Mısır'dan havalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© İHA
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı ve refakatçilerini Türkiye’ye getirecek uçaklar, Mısır'ın El Ariş Havalimanı’ndan havalandı.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.
El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklara yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.
Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.
Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
TÜRKİYE
Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
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