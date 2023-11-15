https://sputniknews.com.tr/20231115/gazze-seridinden-turkiyeye-getirilecek-27-hastayi-tasiyan-ucak-misirdan-havalandi-1077433926.html
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı ve refakatçilerini Türkiye’ye getirecek uçaklar, Mısır'ın El Ariş... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:00+0300
2023-11-15T23:00+0300
2023-11-15T23:09+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
hasta
türkiye
ankara
fahrettin koca
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Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklara yerleştirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231115/bakan-koca-acikladi-gazzeli-hastalar-ve-refakatcilerinin-turkiyeye-getirilmesi-planlaniyor-1077427156.html
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gazze, gazze şeridi, hasta, türkiye, ankara, fahrettin koca
gazze, gazze şeridi, hasta, türkiye, ankara, fahrettin koca
Gazze Şeridi’nden Türkiye'ye getirilecek 27 hastayı taşıyan uçaklar Mısır'dan havalandı
23:00 15.11.2023 (güncellendi: 23:09 15.11.2023)
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı ve refakatçilerini Türkiye’ye getirecek uçaklar, Mısır'ın El Ariş Havalimanı’ndan havalandı.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.
El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklara yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.
Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.
Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.