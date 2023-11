Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

"Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000'e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz."