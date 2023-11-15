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Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T18:07+0300
2023-11-15T19:47+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak hastaların işlemleri için birlikte karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye sevk edilecek hastalar konusunda, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" değerlendirmesini yaptı.Koca, El Ariş Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz" dedi.'Olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz'Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.Koca, şöyle konuştu:Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/msbnin-gazzeye-saglik-personeli-ve-tibbi-malzeme-tasiyan-ucagi-el-aris-havalimaninda-1077425446.html
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fahrettin koca, gazze, türkiye, hasta, refah sınır kapısı

Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

18:07 15.11.2023 (güncellendi: 19:47 15.11.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak hastaların işlemleri için birlikte karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye sevk edilecek hastalar konusunda, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" değerlendirmesini yaptı.
Koca, El Ariş Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.
Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.
El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:
"Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı bugün geçen 30'a yakın hasta oldu, net sayısı 26. Bu 26 hastanın bugün biz Türkiye'ye götürülmesini planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti.
Umudumuz bugün kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız."
Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz" dedi.

'Olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz'

Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:
"Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000'e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz."
Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.
Koca, şöyle konuştu:
"Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz."
Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız" dedi.
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
TÜRKİYE
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'nda
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