https://sputniknews.com.tr/20231115/bakan-koca-acikladi-gazzeli-hastalar-ve-refakatcilerinin-turkiyeye-getirilmesi-planlaniyor-1077427156.html

Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

Bakan Koca açıkladı: Gazzeli hastalar ve refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T18:07+0300

2023-11-15T18:07+0300

2023-11-15T19:47+0300

fahrettin koca

gazze

türkiye

türkiye

hasta

refah sınır kapısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak hastaların işlemleri için birlikte karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye sevk edilecek hastalar konusunda, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" değerlendirmesini yaptı.Koca, El Ariş Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz" dedi.'Olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz'Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.Koca, şöyle konuştu:Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/msbnin-gazzeye-saglik-personeli-ve-tibbi-malzeme-tasiyan-ucagi-el-aris-havalimaninda-1077425446.html

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