https://sputniknews.com.tr/20231115/gazeteci-elif-akkus-tahliye-edildi-1077434486.html
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:45+0300
2023-11-15T23:45+0300
2023-11-15T23:45+0300
türkiye
gazeteci
tahliye
tutuklu
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Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Elif Akkuş'un tahliyesine karar verdi.Elif Akkuş, 20 Ekim'den beri tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/gazeteci-tolga-sardan-tahliye-edildi-1077125669.html
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elif akkuş kimdir, elif akkuş tahliye edildi, gazeteci elif akkuş
elif akkuş kimdir, elif akkuş tahliye edildi, gazeteci elif akkuş
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Elif Akkuş'un tahliyesine karar verdi.
Elif Akkuş, 20 Ekim'den beri tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklanmıştı.