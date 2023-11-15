https://sputniknews.com.tr/20231115/gazeteci-elif-akkus-tahliye-edildi-1077434486.html

Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi

Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi

Gazeteci Elif Akkuş, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T23:45+0300

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türkiye

gazeteci

tahliye

tutuklu

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Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Elif Akkuş'un tahliyesine karar verdi.Elif Akkuş, 20 Ekim'den beri tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/gazeteci-tolga-sardan-tahliye-edildi-1077125669.html

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