https://sputniknews.com.tr/20231115/fransadan-suriye-devlet-baskani-esad-hakkinda-uluslararasi-tutuklama-emri-1077420322.html
Fransa'dan Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama emri
Fransa'dan Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama emri
Fransa hükümetinin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T14:44+0300
2023-11-15T14:44+0300
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AFP'nin haberine göre Fransa'da hükümet, 2013 yılındaki kimyasal saldırıda dahli olduğu iddiasıyla Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.AFP'nin haberinde "Fransa, dün 2013 yazındaki kimyasal saldırı bağlamında insanlık suçlarında dahli olduğu gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı" ifadelerine yer verildi.Ağustos 2013'te Suriye kırsalındaki Doğu Guta'da kimyasal gaz saldırısı düzenlenmiş ve çeşitli değerlendirmelere göre birkaç yüz ila bin beş yüz arasında kişi hayatını kaybetmişti. ABD istihbaratı, saldırının ardında Suriye ordusunun olduğunu öne sürerken Şam suçlamaları reddetmişti.Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) ve Açık Toplum Adalet İnisiyatifi’nin (OSJI) şikayette bulunmasının ardından açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-ve-esad-yillar-sonra-ayni-zirvede-gorusme-olacak-mi-1077286994.html
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Fransa'dan Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama emri
14:44 15.11.2023 (güncellendi: 14:51 15.11.2023)
Fransa hükümetinin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi.
AFP'nin haberine göre Fransa'da hükümet, 2013 yılındaki kimyasal saldırıda dahli olduğu iddiasıyla Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.
AFP'nin haberinde "Fransa, dün 2013 yazındaki kimyasal saldırı bağlamında insanlık suçlarında dahli olduğu gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı" ifadelerine yer verildi.
Ağustos 2013'te Suriye kırsalındaki Doğu Guta'da kimyasal gaz saldırısı düzenlenmiş ve çeşitli değerlendirmelere göre birkaç yüz ila bin beş yüz arasında kişi hayatını kaybetmişti. ABD istihbaratı, saldırının ardında Suriye ordusunun olduğunu öne sürerken Şam suçlamaları reddetmişti.
Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) ve Açık Toplum Adalet İnisiyatifi’nin (OSJI) şikayette bulunmasının ardından açılmıştı.