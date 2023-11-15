https://sputniknews.com.tr/20231115/fransadan-suriye-devlet-baskani-esad-hakkinda-uluslararasi-tutuklama-emri-1077420322.html

Fransa'dan Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama emri

Fransa'dan Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama emri

Fransa hükümetinin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T14:44+0300

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AFP'nin haberine göre Fransa'da hükümet, 2013 yılındaki kimyasal saldırıda dahli olduğu iddiasıyla Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.AFP'nin haberinde "Fransa, dün 2013 yazındaki kimyasal saldırı bağlamında insanlık suçlarında dahli olduğu gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı" ifadelerine yer verildi.Ağustos 2013'te Suriye kırsalındaki Doğu Guta'da kimyasal gaz saldırısı düzenlenmiş ve çeşitli değerlendirmelere göre birkaç yüz ila bin beş yüz arasında kişi hayatını kaybetmişti. ABD istihbaratı, saldırının ardında Suriye ordusunun olduğunu öne sürerken Şam suçlamaları reddetmişti.Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) ve Açık Toplum Adalet İnisiyatifi’nin (OSJI) şikayette bulunmasının ardından açılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-ve-esad-yillar-sonra-ayni-zirvede-gorusme-olacak-mi-1077286994.html

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