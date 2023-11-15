https://sputniknews.com.tr/20231115/finlandiyada-sovyet-askerlerin-mezarlarina-saldiri-duzenlendi-1077404119.html
Finlandiya’da Sovyet askerlerin mezarlarına saldırı düzenlendi
Finlandiya’da Sovyet askerlerin mezarlarına saldırı düzenlendi
Finlandiya’nın Salo kentindeki Kavilannumi mezarlığındaki Sovyet askerlerin mezarına saldırı gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T00:51+0300
2023-11-15T00:51+0300
2023-11-15T00:51+0300
dünya
finlandiya
soruşturma
sovyet
salo
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Salo Belediye Başkanlığı’nın açıklamasında, “Kasım ayında, Salo Kavilannumi’de Sovyet askerlerin mezarına yönelik vandalizm eylemi gerçekleştirildi. Mezarlıkta 17 esir asker gömülü. Soruşturma başlatıldı” ifadesine yer verildi.Finlandiya idaresi eylemi kınadı.Doğu Finlandiya bölge idaresinin temsilcisi Anu Liljeström, “Yetkililer, Finlandiya ve Rusya arasında asker mezarlarına ilişkin devlet anlaşması kapsamındaki faaliyetlerin mevcut durumda dahi devam edebileceğine karar verdi. Devlet anlaşması hâlâ yürürlükte ve Finlandiya devletinin mezarlarla ilgilenmesini zorunlu kılıyor. Mezarlara yönelik vandalizm kabul edilemez. Mezarlıklarda vandalizm veya diğer uygunsuz eylemler gerçekleştirilirse polis konuyla ilgilenecek” açıklamasında bulundu.İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Finlandiya, topraklarındaki Sovyet (Rus) askerlerinin ve savaş esirlerinin mezarlarının bakımını üstlenmeyi taahhüt etmişti. İlgili madde Rusya ve Finlandiya arasında 1992’de imzalanan devlet anlaşmasına da dahil edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/finlandiya-rusya-ile-sinir-kapilarini-kapatmaya-hazirlaniyor-1077388258.html
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finlandiya, soruşturma, sovyet, salo
finlandiya, soruşturma, sovyet, salo
Finlandiya’da Sovyet askerlerin mezarlarına saldırı düzenlendi
Finlandiya’nın Salo kentindeki Kavilannumi mezarlığındaki Sovyet askerlerin mezarına saldırı gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Salo Belediye Başkanlığı’nın açıklamasında, “Kasım ayında, Salo Kavilannumi’de Sovyet askerlerin mezarına yönelik vandalizm eylemi gerçekleştirildi. Mezarlıkta 17 esir asker gömülü. Soruşturma başlatıldı” ifadesine yer verildi.
Finlandiya idaresi eylemi kınadı.
Doğu Finlandiya bölge idaresinin temsilcisi Anu Liljeström, “Yetkililer, Finlandiya ve Rusya arasında asker mezarlarına ilişkin devlet anlaşması kapsamındaki faaliyetlerin mevcut durumda dahi devam edebileceğine karar verdi. Devlet anlaşması hâlâ yürürlükte ve Finlandiya devletinin mezarlarla ilgilenmesini zorunlu kılıyor. Mezarlara yönelik vandalizm kabul edilemez. Mezarlıklarda vandalizm veya diğer uygunsuz eylemler gerçekleştirilirse polis konuyla ilgilenecek” açıklamasında bulundu.
İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Finlandiya, topraklarındaki Sovyet (Rus) askerlerinin ve savaş esirlerinin mezarlarının bakımını üstlenmeyi taahhüt etmişti. İlgili madde Rusya ve Finlandiya arasında 1992’de imzalanan devlet anlaşmasına da dahil edilmişti.