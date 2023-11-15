https://sputniknews.com.tr/20231115/endonezya-savunma-bakani-subianto-rusyayi-unutmamaliyiz-zor-zamanlarimizda-bize-yardimci-oldu-1077396781.html

Endonezya Savunma Bakanı Subianto: Rusya’yı unutmamalıyız, zor zamanlarımızda bize yardımcı oldu

Endonezya Savunma Bakanı Subianto: Rusya’yı unutmamalıyız, zor zamanlarımızda bize yardımcı oldu

Endonezya Savunma Bakanı ve Başkan Adayı Prabowo Subianto, ülkesinin zor zamanlarında Rusya’nın ona yardımcı olduğunu unutmaması gerektiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

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Endonezya’nın Viva haber portalının aktardığına göre, Savunma Bakanı Subianto, 2024 başkanlık seçimlerini kazanması durumunda tüm ülkelerle iyi ilişkiler kuracağını söyledi.Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği forumda konuşan Subianto, “Rusya’yı unutamayız. Rusya zor zamanlarda Endonezya’ya yardım etti ve bunu yapmaya devam ediyor. Şimdi Cakarta’ya baktığınızda, Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinin inşa ettiği birçok büyük kamu binasını görürsünüz” diye konuştu.Hindistan’a da saygı duymaları ve bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olmaları gerektiğini dile getiren aday, İslam ülkeleriyle aynı şekilde iyi ilişkiler kurmaları gerektiğini belirterek, “Aslında benim felsefem, bin dosta sahip olmanın çok az, bir düşmana sahip olmanın da çok fazla olduğu yönünde” ifadesini kullandı.Endonezya’da 14 Şubat 2024’te başkanlık seçimleri yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230523/iran-ile-endonezya-ticarette-ulusal-para-birimlerini-kullanma-karari-aldi-1071452992.html

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