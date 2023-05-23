https://sputniknews.com.tr/20230523/iran-ile-endonezya-ticarette-ulusal-para-birimlerini-kullanma-karari-aldi-1071452992.html

İran ile Endonezya ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı

İran ile Endonezya ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı

Endonezya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülkenin ticari ilişkilerinde ulusal para birimlerini kullanma kararı aldıklarını açıkladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

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iran

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para birimi

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Resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Endonezya'ya giden Reisi, Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda törenle karşılandı. Ardından Reisi ile Widodo, bir araya gelirken iki ülkenin üst düzey heyetleri de görüşmelerde bulundu. İki ülke arasındaki görüşmelerde, ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşmelerin sonrasında Reisi ve Widodo'nun huzurunda düzenlenen törenle iki ülke arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmalar, tercihli ticaret, vizelerin kaldırılması, kültürel etkileşim, farmasötik ürünler, bilim ve teknoloji ile petrol ve gaz alanlarında işbirliğini kapsıyor.Tahran-Cakarta arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı "İki ülke, ticari ilişkilerini ulusal para birimleriyle gerçekleştirme kararı aldı. Bugün iki ülke yetkililerinin çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik çok sayıda belgeye imza atması, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html

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