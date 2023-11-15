https://sputniknews.com.tr/20231115/emekli-ikramiyesi-icin-kayit-sildiriyorlar-1-ekim-uyarisi-1077412135.html

Emekli ikramiyesi için kayıt sildiriyorlar: 1 Ekim uyarısı

Emekli ikramiyesi için kayıt sildiriyorlar: 1 Ekim uyarısı

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ikramiyeden faydalanmak... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

emekli ikramiyesi

ikramiye

çiftçi

ziraat

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiyeden faydalanabilmek için ziraat odalarındaki kaydını sildirmek isteyen çiftçilerin sayısının arttığını belirterek, "1 Ekim 2023'ten önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti fakat şu an kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor." ifadesini kullandı.Bayraktar, yaptığı açıklamada, bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan emekli çiftçilerin durumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.'Telefonlar susmuyor, herkes kaydımızı silin diyor'Bu konuda bilgi kirliliği oluştuğuna dikkati çeken Bayraktar, "İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz ziraat odası kayıtlarını sildirmek istiyor. Ziraat odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ya 'Biz üretimi bıraktık kaydımızı silin' diyor ya da 'Biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin' diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor." dedi.Uzun yıllardır üzerinde arazisi bulunan fakat çeşitli nedenlerle üretim yapamayan, aynı zamanda çiftçi kaydı devam edenlerin de ikramiyeden yararlanamadığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:Çiftçilerin bu konuda beklediği müjdenin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, konuyu takip ettiklerini ve ilgili yerlere girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231110/tarih-belli-oldu-5-bin-tl-emekli-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-1077277788.html

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