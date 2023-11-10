https://sputniknews.com.tr/20231110/tarih-belli-oldu-5-bin-tl-emekli-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-1077277788.html

Tarih belli oldu: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Tarih belli oldu: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T17:16+0300

2023-11-10T17:16+0300

2023-11-10T17:23+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

ikramiye

ekonomi

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Kasım ayında 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatacağı açıklanırken, emekli maaşını hesaplarından çekecek olan SSK ve Bağkurlular ikramiyenin ne zaman verileceği de merak konusuydu.Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231109/emekli-ikramiyesi-odeme-takvimi-5-bin-tl-ne-zaman-verilecek-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1077218675.html

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