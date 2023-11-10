https://sputniknews.com.tr/20231110/tarih-belli-oldu-5-bin-tl-emekli-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-1077277788.html
Tarih belli oldu: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Tarih belli oldu: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:16+0300
2023-11-10T17:16+0300
2023-11-10T17:23+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
ikramiye
ekonomi
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Kasım ayında 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatacağı açıklanırken, emekli maaşını hesaplarından çekecek olan SSK ve Bağkurlular ikramiyenin ne zaman verileceği de merak konusuydu.Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/emekli-ikramiyesi-odeme-takvimi-5-bin-tl-ne-zaman-verilecek-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1077218675.html
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5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?,emekli ikramiyesi ne zaman,emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek,emekli ikramiyesi ne zaman yatacak
5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?,emekli ikramiyesi ne zaman,emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek,emekli ikramiyesi ne zaman yatacak
Tarih belli oldu: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
17:16 10.11.2023 (güncellendi: 17:23 10.11.2023) Abone ol
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
Kasım ayında 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatacağı açıklanırken, emekli maaşını hesaplarından çekecek olan SSK ve Bağkurlular ikramiyenin ne zaman verileceği de merak konusuydu.
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu.
Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için 11 Kasım
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım