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Dilan-Engin Polat çiftinin şirketleriyle ilgili başsavcılıktan karar
Dilan-Engin Polat çiftinin şirketleriyle ilgili başsavcılıktan karar
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada gösterişli paylaşımlar yapan daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan ve 'Kara para aklama' suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyum atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-ve-engin-polata-bir-suctan-daha-tutuklama-karari-1077393503.html
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dilan engin polat son durum, dilan engin polat kayyum, dilan engin polat şirket,

Dilan-Engin Polat çiftinin şirketleriyle ilgili başsavcılıktan karar

22:45 15.11.2023 (güncellendi: 22:49 15.11.2023)
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW052516İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW052516
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı.
Sosyal medyada gösterişli paylaşımlar yapan daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan ve 'Kara para aklama' suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyum atandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti.
Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle:

Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen.

Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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Dilan Polat ve Engin Polat bir suçtan daha tutuklandı
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