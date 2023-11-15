https://sputniknews.com.tr/20231115/dilan-engin-polat-ciftinin-sirketleriyle-ilgili-bassavciliktan-karar-1077433801.html

Dilan-Engin Polat çiftinin şirketleriyle ilgili başsavcılıktan karar

Dilan-Engin Polat çiftinin şirketleriyle ilgili başsavcılıktan karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T22:45+0300

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kayyum

dilan polat

şirket

türkiye

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Sosyal medyada gösterişli paylaşımlar yapan daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan ve 'Kara para aklama' suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyum atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-ve-engin-polata-bir-suctan-daha-tutuklama-karari-1077393503.html

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