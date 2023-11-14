https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-ve-engin-polata-bir-suctan-daha-tutuklama-karari-1077393503.html

Dilan Polat ve Engin Polat bir suçtan daha tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat bir suçtan daha tutuklandı

Dilan Polat, Engin Polat çifti ve Sezgin Polat silahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T16:55+0300

2023-11-14T16:55+0300

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Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.Olayın geçmişiBahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüpheliler, 'suç örgütüne üye olmak', 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-gunler-sonra-ilk-kez-goruntulendi-1077387113.html

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dilan polat, engin polat, silahlı saldırı, son dakika, tutuklama, tutuklanma