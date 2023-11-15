https://sputniknews.com.tr/20231115/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-hamas-sifa-hastanesinde-israille-catisiyor-iddiasini-yalanladi-1077432420.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Hamas Şifa Hastanesi'nde İsrail'le çatışıyor' iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Hamas Şifa Hastanesi'nde İsrail'le çatışıyor' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T21:16+0300

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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Söz konusu görüntülerin, 14 Ağustos 2013'te Mısır'daki Rabia el-Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesinde kaydedildiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, "İsrail, hastane saldırılarını meşrulaştırmak için Hamas üyelerinin hastanelerde olduğuna dair birçok asılsız iddia yaymaktadır" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-hamas-ile-50-israilli-rehinenin-birakilmasini-kapsayan-esir-takasi-teklifini-reddetti-1077430758.html

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