https://sputniknews.com.tr/20231115/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-meloni-ile-telefonda-gorustu-1077423640.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T16:16+0300

2023-11-15T16:16+0300

2023-11-15T16:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

giorgia meloni

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için İtalya'dan destek beklediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/erdogan-isvecin-nato-uyeligi-surecini-degerlendirdi-ne-yapiyor-ne-ediyor-takip-ediyoruz-1077418055.html

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recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, türkiye