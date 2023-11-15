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Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi: 'Ne yapıyor ne ediyor takip ediyoruz'
Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi: 'Ne yapıyor ne ediyor takip ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T14:06+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
nato
bireysel başvuru
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz." yanıtını verdi.Bireysel başvurular sınırlandırılır mı?Bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bireysel başvurulara bir sınırlandırılma getirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? İş yüküne işaret ettiniz ama böyle bir düzenlemeden mi bahsediyorsunuz? Bireysel başvurular mı sınırlandırılır? Nasıl bir düzenleme gelebilir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:"Anayasa Mahkemesi çalışacak dediniz ama bir yandan da Meclisi işaret ettiniz" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ne alakası var? 130 bin dosyadan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.'Anayasa Mahkemesi kendine göre üzerine düşen görevi yapıyor'"Peki kriz nasıl giderilecek? Meclis nasıl bir çalışma yapacak? Ne göreceğiz, ya da Meclis'te daha sonra bir torba teklifin içerisinde bir madde mi göreceğiz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda Meclis'le bir alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı, yapıyor. Anayasa Mahkemesi kendine göre üzerine düşen görevi yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda ben de gereğini yapıyorum." cevabını verdi.Zühtü Arslan ile görüştü mü?Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşüp görüşmediklerine ilişkin soru üzerine, "Hayır, görüşmedim." yanıtını verdi.
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recep tayyip erdoğan, nato, bireysel başvuru, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, nato, bireysel başvuru, cumhurbaşkanı

Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi: 'Ne yapıyor ne ediyor takip ediyoruz'

14:06 15.11.2023 (güncellendi: 14:51 15.11.2023)
© Fatih AktaşCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Fatih Aktaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz." dedi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz." yanıtını verdi.

Bireysel başvurular sınırlandırılır mı?

Bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bireysel başvurulara bir sınırlandırılma getirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? İş yüküne işaret ettiniz ama böyle bir düzenlemeden mi bahsediyorsunuz? Bireysel başvurular mı sınırlandırılır? Nasıl bir düzenleme gelebilir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizim şu anda bireysel başvuru noktasında geçmişte bu bireysel başvuruyu süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Ama şu anda bireysel başvuruyla ilgili dosya sayısı 130 bin. Demek ki beklenen netice alınamadı. Herhalde bunun üzerinde de Anayasa Mahkemesi çalışacak. Bizimle alakalı bir iş değil."
"Anayasa Mahkemesi çalışacak dediniz ama bir yandan da Meclisi işaret ettiniz" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ne alakası var? 130 bin dosyadan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

'Anayasa Mahkemesi kendine göre üzerine düşen görevi yapıyor'

"Peki kriz nasıl giderilecek? Meclis nasıl bir çalışma yapacak? Ne göreceğiz, ya da Meclis'te daha sonra bir torba teklifin içerisinde bir madde mi göreceğiz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda Meclis'le bir alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı, yapıyor. Anayasa Mahkemesi kendine göre üzerine düşen görevi yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda ben de gereğini yapıyorum." cevabını verdi.

Zühtü Arslan ile görüştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşüp görüşmediklerine ilişkin soru üzerine, "Hayır, görüşmedim." yanıtını verdi.
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