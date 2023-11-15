Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi bizdedir

"Anayasamızın 104’üncü maddesine göre “devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme” görevi bizdedir. İnşallah biz de bu sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getireceğiz.

Yargıtayın yaptığı açıklamalarda dile getirdiği serzenişleri elbette göz ardı edemeyiz. Ama devlet başkanı sıfatıyla bize bu tartışmada hüküm vermek değil hakem olmak düşer.

Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz. Sorunun acil çözümü konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından, kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir.

Bunun adresi de millî iradenin tecelligâhı olan yüce Meclistir. Meclis, eylem ve nümayiş yeri değil ülkenin meselelerine çözüm üretme mercisidir.

Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla ve sürece katkı vermek isteyen diğer siyasi partilerle bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum.