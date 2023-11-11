Yargıtay ve AYM krizle ilgili konuşan Bakan Tunç: Sorun sadece yeni bir anayasa ile çözülebilir

SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
SESLİ HABER
Gazzeli yetkili: ‘İsrailliler yaşayabilir her şeyi yok etmek istiyor’
SESLİ HABER
Katar'da CIA-Mossad zirvesi
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye en çok hangi haberleri okudu?
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
“Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam"
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
HABERLER
Saat başı başlıkları
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
SESLİ HABER
Trump Jr.'dan Ukrayna eleştirisi: ‘Vatandaşlar karşı’
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
SESLİ HABER
IMF: İsrail-Gazze çatışması küresel ekonomiye yönelik risk taşıyor
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya’ya karşı yaptırıma tepki: 'Bu kadarı da aşırı'
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
SESLİ HABER
Ryabkov: ‘Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu’
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
SESLİ HABER
BM Özel Raportörü: Gazze'de sivil altyapının yıkımı savaş suçudur
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı