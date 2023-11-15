https://sputniknews.com.tr/20231115/bolu-belediye-baskani-ozcandan-chpye-geri-donus-aciklamasi-1077431557.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'CHP'ye geri dönüş' açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'CHP'ye geri dönüş' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Dün CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü"... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T20:25+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bolu belediyesi

bolu

tanju özcan

özgür özel

memleket partisi

muharrem ince

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.Özcan, Yaşamkent Mahallesi'nde inşa edilen Deprem Müzesi'nin tanıtım programında gazetecilere yaptığı açıklamada, genel başkan değişiminin ardından yeniden CHP'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara cevap verdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konu hakkında görüştüklerini aktaran Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece CHP'ye davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanı'mızla değişim oldu CHP'de. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya 'buyur gel' denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü" diye konuştu.'Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim'Özcan, parti tüzüğünün öngördüğü şekilde geri dönme talebini ilgili yerlere ilettiğini belirterek, "Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek. Önümüzdeki hafta orada oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki, önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim" şeklinde konuştu.CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan, "Tabii, ben ihraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim" dedi.'Muharrem İnce’nin dönmesi gerektiğini düşünüyorum'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de CHP’ye dönmesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Sayın İnce ile dün telefonla görüştük. Çünkü onun partisinin İl Başkanı Bolu'ya gelmişti. O geldiğinde telefonla Muharrem İnce'yi aradık. ‘Yeni süreç senin için de hayırlı olsun’ dedi ama hani dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık. Muharrem İnce’nin dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Özgür başkanımızın, sayın Genel Başkanımızın güzel bir tabiri oldu o, ‘baba evine’ dönmek. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl benim baba evimse, nasıl Özgür Özel'in baba eviyse en az bizim kadar Muharrem İnce'nin de baba evi. Artık ayrı gayrı olmaması lazım. Ayrı parti kurarak Türkiye'de sonuç almanın da çok kolay olmadığını, Sayın Muharrem İnce gibi tecrübeli bir siyasetçi de görmüştür. Muharrem İnce de dönerse partiye sevinirim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231110/chpden-ihrac-edien-tanju-ozcan-turk-ocaklarina-katildi-1077283334.html

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