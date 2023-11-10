https://sputniknews.com.tr/20231110/chpden-ihrac-edien-tanju-ozcan-turk-ocaklarina-katildi-1077283334.html

CHP'den ihraç edien Tanju Özcan, Türk Ocakları'na katıldı

CHP'den ihraç edien Tanju Özcan, Türk Ocakları'na katıldı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T21:23+0300

2023-11-10T21:23+0300

2023-11-10T21:23+0300

türkiye

tanju özcan

ihraç

ihraç

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Kesin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Ocakları'na üye olduğunu açıkladı.Özcan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden makamında kendisini ziyaret eden Türk Ocakları yöneticileriyle videosunu paylaşarak, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye olduğumu kamuoyuna saygı ile duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/tanju-ozcanin-ihrac-karari-kesinlesti-1076158437.html

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tanju özcan, ihraç, ihraç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)