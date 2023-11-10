https://sputniknews.com.tr/20231110/chpden-ihrac-edien-tanju-ozcan-turk-ocaklarina-katildi-1077283334.html
CHP'den ihraç edien Tanju Özcan, Türk Ocakları'na katıldı
CHP'den ihraç edien Tanju Özcan, Türk Ocakları'na katıldı
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T21:23+0300
2023-11-10T21:23+0300
2023-11-10T21:23+0300
türkiye
tanju özcan
ihraç
ihraç
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Kesin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Ocakları'na üye olduğunu açıkladı.Özcan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden makamında kendisini ziyaret eden Türk Ocakları yöneticileriyle videosunu paylaşarak, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye olduğumu kamuoyuna saygı ile duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/tanju-ozcanin-ihrac-karari-kesinlesti-1076158437.html
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tanju özcan, ihraç, ihraç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
tanju özcan, ihraç, ihraç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'den ihraç edien Tanju Özcan, Türk Ocakları'na katıldı
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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye olduğumu kamuoyuna saygı ile duyuruyorum" açıklaması yaptı.
Kesin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Ocakları'na üye olduğunu açıkladı.
Özcan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden makamında kendisini ziyaret eden Türk Ocakları yöneticileriyle videosunu paylaşarak, "Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye olduğumu kamuoyuna saygı ile duyuruyorum" ifadelerini kullandı.