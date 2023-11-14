https://sputniknews.com.tr/20231114/titanikin-en-zengin-yolcularinin-yedigi-aksam-yemegi-menusu-100-bin-dolara-satildi-menude-ne-var--1077380983.html

Titanik'in en zengin yolcularının yediği akşam yemeği menüsü 100 bin dolara satıldı: Menüde ne var?

Titanik'in en zengin yolcularının yediği akşam yemeği menüsü 100 bin dolara satıldı: Menüde ne var?

Batan gemi Titanik'te birinci sınıf akşam yemeği menüsünün kağıdı, açık arttırmada 100 bin dolara alıcı buldu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T13:11+0300

2023-11-14T13:11+0300

2023-11-14T13:25+0300

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14 Nisan 1912 yılında batan RMS Titanik gemisinde birinci sınıf yolcuların akşam yemeği menüsü, 2023 yılında açık arttırmada satıldı. 102 bin dolara satılan menü, batmadan 3 gün önceki lüks yemek hakkında bilgiler gösteriyor. Menüde o gün istiridye, ördek, sığır eti ve Fransız dondurması gibi bir çok leziz ve oldukça lüks yemeğin bulunduğu görülüyor. Su hasarı olan ve muhtemelen Atlantik Okyanusu'nda bulunan menü birinci sınıf yolculara sunulan yiyecekleri listeliyor. Uzmanlar, menünün batan gemiden kaçarken birileri tarafından hatıra olarak alındığından şüpheleniyor.Menüyü açık arttırmada satan Andrew Aldridge, The New York Times'a verdiği demeçte, "Orijinal Titanik menüleri keşfedilmemiştir. Çoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kalibrede tamamen yeni keşif yapmak çok ama çok heyecanlı" açıklamasında bulundu.Müzayede evi müdürü Aldridge, 11 Nisan tarihli Titanik menüsü hakkında şunları söyledi: "Dünya çapında birçok müzeyle ve Titanik koleksiyonerlerimizle konuştum. Hiçbir yerde başka bir tane bulamıyorum. Eşsiz bir parça" dedi.Peki Titanik'te yemekler nasıldı? Araştırmacılara göre, RMS Titanic'teki yemek deneyimi tamamen kişinin biletine bağlıydı. Yolcular birinci sınıf biletleri 150 dolara (bugün 4 bin dolar), ikinci sınıf biletleri 60 dolara (bugün yaklaşık bin 600 dolar) veya üçüncü sınıf biletleri 15 ila 40 dolara ( bugün yaklaşık 415 ila bin 100 dolar) satın alabiliyordu.Ultimate Titanic'in bildirdiğine göre, birinci sınıf yolcularının nerede yemek yiyeceklerine dair birkaç seçenekleri vardı. En iyi deneyim için, D güvertesindeki birinci sınıf yemek salonunda kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğini seçebiliyorlardı. Yemek salonu geminin en büyük odalarından biriydi ve bir şöminenin yanı sıra denize bakan devasa pencereler içeriyordu.Birinci sınıf yolcular ayrıca A Güvertesindeki À la Carte Restoranda da yemek yiyebiliyorlardı. Daha küçük ama daha pahalı olan bu restoran kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için açıktı.Batan gemiden sağ kurtulan birinci sınıf bir yolcu daha sonra akşam yemeklerini şöyle açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20230517/titanik-gemisi-enkazinin-tam-goruntusu-yayinlandi-1071207572.html

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